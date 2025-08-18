王思佳過43歲生日「看清一些嘴臉」！凌晨吐心聲：甩掉包袱蠻好的

記者潘慧中／綜合報導

王思佳儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。18日迎來43歲生日的她，凌晨便在社群網站有感而發地說：「2025年甩掉很多不必要的包袱，看清了一些嘴臉（蠻好的）。」

▲王思佳喜迎43歲生日。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



回憶起成長背景，王思佳感性表示「從小就在充滿愛的家庭長大，被我媽嚴格又寵愛的養著，被保護得很好，總以為每個人都很善良，長大後才發現骯髒的人事物到處都有。」

▲王思佳分享童年照。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



王思佳認同童年會影響人生的說法，「所以我總是很相信別人、很愛我身邊的人，雖然會真心換絕情，雖然會為自己不值得，但每一次我還是拿出這一份真誠。」

▲王思佳凌晨在社群網站吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



於是，有了小孩後的王思佳更想成為孩子的靠山，「就像我小時候感受到的一樣。」至於生日願望，她只希望所有愛她和她愛的人都能平安健康，「小時候覺得生日要轟轟烈烈地過，現在，只想跟值得的人過。感謝一直在身邊的你們，感謝懂我的人，謝謝你們的祝福，都收到也放在心裡了。」

