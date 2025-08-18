王思佳過43歲生日「看清一些嘴臉」！凌晨吐心聲：甩掉包袱蠻好的
記者潘慧中／綜合報導
王思佳儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。18日迎來43歲生日的她，凌晨便在社群網站有感而發地說：「2025年甩掉很多不必要的包袱，看清了一些嘴臉（蠻好的）。」
▲王思佳喜迎43歲生日。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）
回憶起成長背景，王思佳感性表示「從小就在充滿愛的家庭長大，被我媽嚴格又寵愛的養著，被保護得很好，總以為每個人都很善良，長大後才發現骯髒的人事物到處都有。」
▲王思佳分享童年照。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）
王思佳認同童年會影響人生的說法，「所以我總是很相信別人、很愛我身邊的人，雖然會真心換絕情，雖然會為自己不值得，但每一次我還是拿出這一份真誠。」
▲王思佳凌晨在社群網站吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）
於是，有了小孩後的王思佳更想成為孩子的靠山，「就像我小時候感受到的一樣。」至於生日願望，她只希望所有愛她和她愛的人都能平安健康，「小時候覺得生日要轟轟烈烈地過，現在，只想跟值得的人過。感謝一直在身邊的你們，感謝懂我的人，謝謝你們的祝福，都收到也放在心裡了。」
王思佳IG全文：
1988/8/18 拍的照片
當年我六歲
從小就在充滿愛的家庭長大
被我媽嚴格又寵愛的養著
被保護的很好，總以為每個人都很善良
長大後才發現骯髒的人事物到處都有
有人說童年可以治癒一生
這是真的～
所以我總是很相信別人
很愛我身邊的人
雖然會真心換絕情，雖然會為自己不值得
但每一次我還是拿出這一份真誠
很多人說認識我之後開始喜歡我
我也是越來越喜歡我自己
我會檢討自己，也很會肯定我自己
因為我知道我總是會欣賞比我優秀的人
更願意幫助我喜愛的人
更享受分享好東西給別人的快樂
今年又多了一歲
有了小孩之後，只想成為更強大的人
成為她的靠山，為她撐起全世界
就像我小時候感受到的一樣
生日願望祝福所有我愛的跟愛我的平平安安健健康康
2025年甩掉很多不必要的包袱
看清了一些嘴臉（蠻好的）
交了好多新朋友（都覺得相見恨晚）
小時候覺得生日要轟轟烈烈的過
現在，只想跟值得的人過
感謝一直在身邊的你們
感謝懂我的人
謝謝你們的祝福 都收到也放在心裡了
祝福我優秀的大獅子朋友們
生日快樂
只有我們自己才知道我們有多不容易
