快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」　出道30周年升格人夫

南韓人氣歌手金鍾國活躍於綜藝界，過去和尹恩惠盛傳有過一段情，之後在《Running Man》和宋智孝一度被傳出緋聞，迎接出道30周年的他在18日突然宣布結婚消息，在演藝圈投下一顆震撼彈，但並未公開女方身分，更加引發外界猜測。

金鍾國18日透過所屬公司宣布結婚喜訊，婚禮將在首爾舉行，僅邀請家人及親近的好友，並以非公開形式進行，「在出道30周年這個意義深遠的年份，開始新的起點顯得更加有意義。希望許多人能以溫暖的心情支持並祝福。」

金鍾國過去最廣為流傳的緋聞對象分別是尹恩惠和宋智孝，和尹恩惠傳了17年，兩人不曾承認過交往，但這對螢幕CP卻一直不曾被觀眾遺忘，連《Running Man》主持人主持群也不時會拿此開玩笑。

除了尹恩惠，金鍾國也因為上《Running Man》和宋智孝傳出緋聞，但他表示從未對宋智孝心動，宋智孝也在節目上回應「我也真的沒有」，兩人就是兄妹般的友誼，她透露自己的理想型跟金鐘國完全相反，喜歡體型較圓潤、有點小肚肚的男生，類似像小熊維尼般可愛靦腆的人。

