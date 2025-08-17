網紅童星演戲「被嫌唱歌難聽」　12歲胖球認了走心：有點難過！

記者黃庠棻／台北報導

小公視第二屆「口袋影展」15日展開，昨（16）日在台北華山戶外草地區舉辦「一起搖擺～親子寵物音樂會」，由《動物音樂派對，米特動物樂園》打頭陣，吸引百位大朋友和小朋友共襄盛舉；而在華山電影院同時放映蟬聯2年台北電影節觀眾票選冠軍的第二季兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》，主演胖球和斯拉也親臨現場，讓影展內外都熱鬧非凡。

▲小公視主辦的第二屆「口袋影展」在華山登場。（圖／小公視提供）

《什麼都沒有雜貨店2》映後座談現場聚集不少大小影迷，主演陣容包括飾演大可的胖球、飾演小可的斯拉、以及林宸熙（飾Coco）、林宸葳（飾Nana）以及導演黃丹琪都到場分享拍攝趣事與成長歷程。

胖球談到自己在第4集飾演不會騎腳踏車，還因為車太重在戲裡真的摔了一跤「不過戲裡演不會，戲外就學會了，現在會去公園騎了！」她也表示拍第一季時是自己的第一部戲，當時還不太習慣鏡頭，如今越來越放鬆，自信說「我覺得我進步很多。」

▲小公視主辦的第二屆「口袋影展」在華山登場。（圖／小公視提供）

而斯拉也自信滿滿表示「我在戲裡是吃貨，我覺得我在裡面很好看！」過去演短片經驗豐富，如今轉戰情境喜劇，更能自在發揮。現場提問環節，有粉絲知道胖球在戲外非常會唱歌，但在戲中卻被嫌唱得很難聽，對此是否會介意與現實混淆，胖球坦率回應「有點難過，但後來知道是角色在演戲，不是說我本人，就能接受了，不會太在意。」

▲小公視主辦的第二屆「口袋影展」在華山登場。（圖／小公視提供）

影廳熱絡，在紅磚倉庫展區的動畫妙妙屋「故事山谷慶生會」沉浸式科技親子劇場也大獲好評，不分平日或假日都吸引大量家庭踴躍參與。觀眾進入故事屋前，會戴上特製的慶生帽，在聲光、水霧、香味與地板震動等多重感官設計中，展開一段與小公視頻道代表角色口袋小子（Pockiki）的奇幻旅程。

▲小公視主辦的第二屆「口袋影展」在華山登場。（圖／移動故事屋提供）

動畫妙妙屋平日每日12場、共5天，累計吸引超過3000人進場；假日則每日10場、4天總計2000人參與，合計將會突破5000人潮，幾乎所有時段皆被熱情家長預先索票一空，現場還特別開放候補機制供臨時到場的家庭參加，可見故事屋的超高人氣與現場魅力。

▲小公視主辦的第二屆「口袋影展」在華山登場。（圖／移動故事屋提供）

除此之外，小公視最受小朋友喜愛的角色大偶，包括口袋小子皮擦，妖果小學的水果奶奶、嘎嘎和莎莎，動滋達滋森之島的波波以及越來越嗖鯊的鯊魚哥，也一起意外合體現身在市集攤位前和大家合影同樂，引起大小朋友的尖叫和關注，也讓家長們在陽光草地與樂音中度過最放鬆的午後時光。

▲小公視主辦的第二屆「口袋影展」在華山登場。（圖／小公視提供）