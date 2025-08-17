依依帶兒出國「身上只剩948元」　機場急找台人換錢：被當詐騙集團

記者蔡宜芳／綜合報導

雙胞胎女星「依依佩佩」的姊姊依依（蔡依伶）和前夫育有三個兒子，她近日獨自帶小孩去新加坡旅遊，沒想到進了海關才發現忘記帶錢，她也為此自嘲「媽媽犯傻，在機場被當詐騙集團」。

▲依依育有三個兒子。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎 依依佩佩 的 依依）

依依表示，自己在機場入關時，才驚覺身上完全沒帶錢和提款卡，只剩一張信用卡，當下只能用口袋零錢換到40元新幣，兒子還安慰她說：「媽咪我們來挑戰 40元現金過5天。」雖然孩子很正能量，但她坦言「我內心偷偷很焦慮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了應急，依依開始在機場觀察有沒有「一家人出來玩的台灣人」，再小心翼翼上前詢問能否用轉帳換錢。她坦言這個舉動讓自己壓力超大，「整個超像詐騙集團，我超害怕開口、超害怕被當作恐怖份子，而且台灣人防備心超高！」所幸最後遇到一家人願意相信她，雙方在確認方式後完成交換。

▲▼依依帶兒子出國卻忘記帶錢。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎 依依佩佩 的 依依）

依依也分享為什麼會找「有家庭的台灣人」詢問，她說：「因為找落單的人去詢問，他們一定會嚇死，可能防衛心更高。」但她也認為台灣人的防備心高是件好事。她的PO文引網友紛紛表示「開臉書給他們看，可信度會更高」、「現在詐騙太猖狂，人們的心幾乎都被封閉了！相信似乎變成一件很困難的事情了」，而與依依換錢的網友也現身留言，坦言丈夫其實有認出依依，但因為怕打擾，所以沒有當場說出來。