ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李珠珢、南珉貞騎軍旗道歉！
「5方法」教你擊敗拖延症
薔薔曝「有人弄黑函想惹事」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

于正 崔昭美 堤沙也加 吳磊 趙露思 陳芳語 邱澤 許瑋甯

LingOrm微博之夜慘遭拆CP！工作人員「比X」禁牽手　LingLing霸氣換位緊黏Orm

記者蕭采薇／綜合報導

「泰百天花板」LingOrm，因2024年的GL百合劇《我們的秘密》爆紅，首度來台就吸引千位粉絲當時擠爆桃園機場。人氣超高的LingLing和Orm，16日受中國社群平台邀請，參加在曼谷舉辦的微博文化交流之夜。但明明是CP的兩人，不但官方座位沒有安排在一起，牽手時還一度被工作人員比「X」禁止。

▲▼「泰百天花板」LingOrm出席微博活動，牽手卻被工作人員禁止。（圖／翻攝自X）

▲LingOrm出席微博活動，牽手卻被工作人員禁止，但LingLing仍霸氣牽著Orm離開。（圖／翻攝自X）

LingLing和Orm於16日受邀參加由中國社群平台「微博」，在曼谷舉辦的文化交流之夜，然而現場卻傳出令人震驚的「拆CP」插曲。作為高人氣螢幕搭檔，LingOrm的座位竟遭主辦單位拆開，雖然是隔壁，卻還是隔了一塊沙發把手，明明是以甜蜜CP形象深植人心的明星，卻得被迫分離整晚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「泰百天花板」LingOrm。（圖／翻攝自IG）

▲LingOrm有「泰百天花板」的稱號。（圖／翻攝自IG）

此外，當LingLing和Orm一同出現在紅毯，退場時自然的牽手互動時，現場工作人員竟比出「X」手勢，明確制止她們的親密舉動，Orm也因此停了下來，拉了LingLing的手提醒。

▲▼「泰百天花板」LingOrm出席微博活動，牽手卻被工作人員禁止。（圖／翻攝自X）

▲Orm看到工作人員比X，一度拉了LingLing的手，但LingLing只是看了對方一眼，沒有理會。（圖／翻攝自X）

不過LingLing只是看了對方一眼，依然牽著Orm離開。這一幕被不少眼尖粉絲捕捉並迅速傳開，引發網路社群譁然，大批粉絲紛紛為偶像抱不平。而LingLing事後在場內也特地與男星film換了位置，不顧官方座位安排，開心地和Orm坐在同一張沙發上，讓粉絲直喊超甜，更大讚LingLing：「超霸氣！」

▲「泰百天花板」LingOrm。（圖／翻攝自IG）

▲LingOrm進場後，特地與男星film換了位置，兩人還是坐到了一起。（圖／翻攝自IG）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

LingOrm泰百天花板Orm陳奧我們的秘密LingLing鄺玲玲

推薦閱讀

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

4小時前

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

11小時前

金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

5小時前

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

6小時前

蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

4小時前

不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席」

不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席」

12小時前

陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

3小時前

織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

3小時前

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

15小時前

獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼

獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼

8小時前

說好的專輯呢？　周杰倫親曝「最大難關是因她」：所以要找錄音室

說好的專輯呢？　周杰倫親曝「最大難關是因她」：所以要找錄音室

3小時前

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

15小時前

熱門影音

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！
在演唱會跟泰勒絲對視的方法...

在演唱會跟泰勒絲對視的方法...
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
見徐藝洋直播大露長腿！ 黃子韜急護妻：能不能穿褲子？

見徐藝洋直播大露長腿！ 黃子韜急護妻：能不能穿褲子？
李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
《零日攻擊》高橋一生精彩花絮

《零日攻擊》高橋一生精彩花絮

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

泰勒絲演唱會結束「飛奔擁吻男友」　台上改歌詞告白..爸爸嗨到狂拍手XD

泰勒絲演唱會結束「飛奔擁吻男友」　台上改歌詞告白..爸爸嗨到狂拍手XD

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　亮「高清無碼照」：已經透到裡面

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　亮「高清無碼照」：已經透到裡面

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

蔡依林「模仿憤怒兔子」超像XD　想下班睡覺：以後2點辦演唱會

蔡依林「模仿憤怒兔子」超像XD　想下班睡覺：以後2點辦演唱會

看更多

【只是想躲雨】浪浪闖超商…警察卻全副武裝趕狗？！

即時新聞

剛剛
剛剛
57分鐘前1

LingOrm微博之夜慘遭拆CP！工作人員「比X」禁牽手　LingLing霸氣換位緊黏Orm

3小時前54

陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

3小時前63

織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

3小時前20

說好的專輯呢？　周杰倫親曝「最大難關是因她」：所以要找錄音室

3小時前41

林襄經紀人8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！

4小時前2024

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

4小時前40

蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

4小時前93

「最美小龍女」赴泰被質疑偷護照！　59歲凍齡美貌驚呆海關

5小時前811

金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

5小時前61

薔薔PO文「有人弄黑函想惹事」！　放話正面迎擊：我行得正做得直

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌
    4小時前4024
  2. 獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了
    11小時前2415
  3. 金曲獎挨轟　張清芳震撼宣布：再也不頒獎
    5小時前1611
  4. 日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻
    6小時前285
  5. 蔡依林、吳青峰真的「上台」了　爆孫燕姿私下真面目
    4小時前8
  6. 不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙
    12小時前421
  7. 陸劇90後十大男神排行！劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅
    3小時前104
  8. 織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊了
    3小時前123
  9. Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖
    15小時前125
  10. 獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼
    8小時前201
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合