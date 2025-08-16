說好的專輯呢？　周杰倫親曝「最大難關是因她」：所以要找錄音室

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）持續舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，同時也在先前宣布預計將在8、9月推出新專輯，讓歌迷期待不已，而他日前還抽空返台欣賞情同姊弟的天后江蕙小巨蛋演唱會，今他在IG公開錄音照，除喊話粉絲別急，也透露在家寫歌的難處，就是因為3歲小女兒Jacinda會亂入搗亂。

▲▼周杰倫正在製作新專輯。（圖／翻攝周杰倫IG）

周董在IG曬出錄音師Gary的照片，分享是開工照，「這次就算沒錄到一首，至少也會創作一首歌出來，別急。」但他也提到除了要寫自己的歌，還有一些別人的歌要寫，「大家別急，好嗎？趁現在沒演唱會空檔，我才可以專心創作。」令人期待他接下來又將與哪位大咖歌手合作。

隨後周董話鋒一轉，提到在家寫歌時，因為小女兒Jacinda常常會跑去找他，還會要他彈生日歌，苦笑說：「所以我要去外面找錄音室。」也難怪之前周董公開發文說要請人幫忙介紹不錯的錄音室地點。沒多久他又曬出小女兒手按鋼琴的照片，虧小女兒真的「開始來鬧了」，難得展現和小女兒之間的溫馨互動。

▼周杰倫分享製作專輯的難處。（圖／翻攝周杰倫IG）