楊貴媚曝李安真面目！《飲食男女》滿漢全席塞便當　日觀眾看哭

記者蕭采薇／台北報導

大阪世博會系列活動「臺灣電影的璀璨今昔」，16日在大阪市中央公會堂播映臺灣之光國際大導李安的「父親三部曲」最終章《飲食男女》。影后楊貴媚親自出席本片映後座談，暢談與導演李安合作的珍貴回憶，片中各式中華料理令人垂涎欲滴，普世共通的親情與愛情，令全場感動不已。

▲大阪世博系列活動「臺灣電影的璀璨今昔」，影后楊貴媚親自出席映後座談。（圖／文化部提供）

《飲食男女》影片一開場便是令人垂涎三尺的烹飪過程，影帝郎雄飾演的大廚主角「老朱」將五花扣肉、烘爐烤鴨及蟹粉湯包等功夫菜接連上桌，色香味俱全的模樣彷彿穿透螢幕。為好友的小女兒精心送餐的「簡便午餐」，近乎將滿漢全席裝進小學生的便當盒，使片中班上同學驚呼羨慕。老朱二女兒朱家倩在職場女性幹練的外表下，也承襲父親的好手藝，烹調誘人菜色，更連結全家人的感情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《飲食男女》全片於臺北實地拍攝，包括老朱住家所在地師大和平東路一帶、老朱工作地圓山大飯店，以及中正紀念堂、植物園與國立歷史博物館建築等臺北知名景點都盡收片中。本片為日本觀眾帶來前所未有的視角，從臺灣30年前飲食文化、城市地景的獨特魅力裡，彷彿一起從大銀幕重返當年迷人的臺北時空。

▲楊貴媚回憶當年與李安合作《飲食男女》時相當可貴的愉快過程。（圖／國家影視聽中心提供）

國家影視聽中心董事長褚明仁表示，「31年前本片去坎城影展首映，有幸見證即便是來自不同國家觀眾，也能對於闡述家庭與愛情主題的《飲食男女》產生共鳴。今天聽到日本觀眾抽面紙拭淚的聲音，更確定本片即便在數十年後也能跨越世代引起迴響。」

飾演郎雄大女兒的影后楊貴媚出席映後座談，在現場盡情暢談她對本片的珍貴回憶。她的角色是個內心壓抑，並忠於信仰的化學老師朱家珍，雖肩負在母親早逝後，扮演母親的重責大任，卻又忍不住渴望愛情，更在片中難得一展女高音好歌喉。

楊貴媚回憶當年與李安合作時相當可貴的愉快過程，「李安是個很溫文儒雅的導演，真的不隨便發脾氣，如果真的讓他發脾氣，應該就真的是太過份。但他會要求現場安靜，不要聊八卦。」

▲楊貴媚（圖左）、影視聽中心董事長褚明仁（圖右）和日本觀眾透過電影交流臺灣文化。（圖／文化部提供）

楊貴媚也反問日本觀眾最愛的臺灣美食是什麼？引起全場觀眾熱烈迴響，「控肉飯、雞肉飯、鼎泰豐、麻辣鍋」等臺灣國民美食此起彼落地被喊出，甚至臭豆腐都受到歡迎。最後，楊貴媚在日本留學的好友女兒還驚喜現身上台獻花，現場氣氛溫馨動人。

本片也留下1990年代的臺北都會景觀與社會樣貌，並細膩呈現家庭成員與世代之間的衝突與和解，除了入圍第31屆金馬獎最佳劇情片、女配角及原著劇本3項大獎，並獲得第39屆亞太影展最佳影片及剪接獎，更獲選為坎城影展導演雙週單元開幕片，以及代表臺灣入圍奧斯卡最佳外語片，連同李安前作《囍宴》締造臺灣連續兩年獲此提名殊榮，蔚為臺灣影史上的重要經典電影之一。

▲闡述家庭與愛情主題的《飲食男女》與日本觀眾產生共鳴。（圖／文化部提供）

「臺灣電影的璀璨今昔」10部跨越時代的精彩影片，將持續播映至展期最後一天的8月20日。有關「We TAIWAN」及「臺灣電影的璀璨今昔」專題影展更多資訊，請見「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。