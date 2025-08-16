ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周曉涵穿超清涼逛酒店！
1張照秒勾起「童年陰影」！
陸劇「御用皇帝演員」驚見遊樂園打工！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

于正 崔昭美 堤沙也加 吳磊 趙露思 陳芳語 邱澤 許瑋甯

譚艾珍揭「反對普發1萬原因」　才轟爛政策再放話：不需要酸民

記者王靖淳／綜合報導

資深女星譚艾珍日前公開反對普發現金1萬元政策，更直批是「超爛政策」，貼文曝光後掀起不小討論，最近她又透過臉書發文表態，直指自己反對普發1萬元的關鍵原因是擔心詐騙趁勢而入，同時也在文中放話：「阿嬤不需要機器人及賺錢酸民留言增加流量喔！」

▲▼譚艾珍。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

▲譚艾珍曾公開反對普發1萬。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

譚艾珍指出，若發放1萬元的作業一旦啟動，民眾急於領錢，詐團便會乘虛而入設陷阱；而相關手法其實早在前兩個月就已冒頭，如今動作更頻繁。她提醒，「詐騙永遠會密切結合時事」，並呼籲大家提高警覺，避免在匆忙點擊連結或提供個資時落入圈套。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到社群留言生態，譚艾珍直言自己「不需要機器人及賺錢酸民留言增加流量」，並笑說就算出現也不會刪除，要把這些案例當教材，讓大家練習辨識。她指出，許多假帳號會偽裝成真人互動，同時也表示，若網友能在留言區看到可疑話術與互動模式，更能提升自保能力。

▲▼譚艾珍。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

▲譚艾珍鬆口反對普發1萬的原因。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

至於實際辨識詐騙的技巧，譚艾珍提醒要小心一頁式假帳號與釣魚連結，她指出這些帳號常大量複製文章、圖片，內容彼此雷同；也可能出現自稱真人、卻頻繁更換貼圖、發言怪異、貼文以分享圖片為主的酸民帳號。她鼓勵大家「藉機觀察、學習辨識」，把風險擋在第一步，最後也不忘祝福大家「平安」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

譚艾珍

推薦閱讀

瑤瑤運動穿太過分！男師「褲子黏大腿起反應」 鏡面反射透視照羞爆

瑤瑤運動穿太過分！男師「褲子黏大腿起反應」 鏡面反射透視照羞爆

7小時前

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

5小時前

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」！愣在門口：全場都知道了

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」！愣在門口：全場都知道了

6小時前

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

5小時前

遭于正暗諷「角色睡來的」！　22歲女星怒回擊：需要律師函嗎？

遭于正暗諷「角色睡來的」！　22歲女星怒回擊：需要律師函嗎？

19小時前

林襄穿薔薔戰袍上班「走光好幾次」！正面開2大洞 胸前布料掀開全被拍

林襄穿薔薔戰袍上班「走光好幾次」！正面開2大洞 胸前布料掀開全被拍

3小時前

吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

8/15 16:52

24歲女星忘拔衛生棉條「卡體內1個月」！飄死老鼠臭味　醫內診傻眼

24歲女星忘拔衛生棉條「卡體內1個月」！飄死老鼠臭味　醫內診傻眼

8小時前

快訊／王嘉爾深夜食物中毒送醫！粉絲簽售會緊急取消　經紀公司發聲明

快訊／王嘉爾深夜食物中毒送醫！粉絲簽售會緊急取消　經紀公司發聲明

3小時前

沈玉琳白血病最新病況　老友潘若迪坦承沒去探視原因

沈玉琳白血病最新病況　老友潘若迪坦承沒去探視原因

6小時前

李珠珢活動「出動10名保鑣護駕」！　畫面驚呆韓媒：宛如大咖藝人

李珠珢活動「出動10名保鑣護駕」！　畫面驚呆韓媒：宛如大咖藝人

4小時前

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年一個工作都沒有」！月燒30萬：完蛋了

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年一個工作都沒有」！月燒30萬：完蛋了

8/15 07:19

熱門影音

短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
惠利擺脫「柳韓事件」　大玩「真有趣」地獄哏

惠利擺脫「柳韓事件」　大玩「真有趣」地獄哏
《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」

《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
王世堅來應援！　超「吉」喜歡～王世堅～

王世堅來應援！　超「吉」喜歡～王世堅～
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　亮「高清無碼照」：已經透到裡面

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　亮「高清無碼照」：已經透到裡面

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

55歲秦楊突右眼失明！　5病症纏身：人生最黑暗就是現在

55歲秦楊突右眼失明！　5病症纏身：人生最黑暗就是現在

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

大牙宣布離婚羽球教練：愛情已逝　發聲「跟陳建州案沒關係」

大牙宣布離婚羽球教練：愛情已逝　發聲「跟陳建州案沒關係」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

韓韶禧又開嗆惠利：是有什麼有趣的？ 曝跟柳俊烈交往「外表並不是一切」

韓韶禧又開嗆惠利：是有什麼有趣的？ 曝跟柳俊烈交往「外表並不是一切」

劉品言「藏孕肚」狂誇連晨翔　對另一半高標：當朋友更幸福

劉品言「藏孕肚」狂誇連晨翔　對另一半高標：當朋友更幸福

看更多

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

愛犬癌末肚子腫起來！李孝利證實癌逝慟：一路好走⋯　PO文惹淚崩

8分鐘前20

H級櫻花妹無罩逛饒河！　「邊晃邊吃香腸」路人掏手機搶拍

36分鐘前32

獨家／成人展最特別攤位「幫女優穿衣服」　TRE執行長：別只在網路看

1小時前0

何潤東睽違7年再接台劇！帥演游泳教練　3度《泡沫之夏》江豐宏

1小時前79

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

1小時前3645

譚艾珍揭「反對普發1萬原因」　才轟爛政策再放話：不需要酸民

1小時前20

畢書盡勇奪年度歌手！　激動感謝粉絲：沒有你們，無法站上這個舞台

1小時前40

蔡瑞雪「前後都開深V」海邊穿超辣！從上往下拍…超兇身材被看光

1小時前20

被《玻璃之心》感染　陽帆愛女安吉驚喜現身I Mean Us演唱會當嘉賓！

1小時前22

周曉涵「解開襯衫整排鈕扣」穿超清涼逛酒店！內衣外露：會不會被抓

讀者迴響

熱門新聞

  1. 瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」
    7小時前3022
  2. 海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」
    5小時前1410
  3. Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」
    6小時前149
  4. Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖
    5小時前104
  5. 遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊
    19小時前61
  6. 林襄穿薔薔戰袍上班「走光好幾次」
    3小時前86
  7. 吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」
    8/15 16:5262
  8. 24歲女星忘拔衛生棉條「卡體內1個月」！
    8小時前2215
  9. 快訊／王嘉爾深夜食物中毒送醫！粉絲簽售會緊急取消
    3小時前6
  10. 沈玉琳罹癌最新病況潘若迪坦承沒去探視原因
    6小時前123
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合