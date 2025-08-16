譚艾珍揭「反對普發1萬原因」　才轟爛政策再放話：不需要酸民

記者王靖淳／綜合報導

資深女星譚艾珍日前公開反對普發現金1萬元政策，更直批是「超爛政策」，貼文曝光後掀起不小討論，最近她又透過臉書發文表態，直指自己反對普發1萬元的關鍵原因是擔心詐騙趁勢而入，同時也在文中放話：「阿嬤不需要機器人及賺錢酸民留言增加流量喔！」

▲譚艾珍曾公開反對普發1萬。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

譚艾珍指出，若發放1萬元的作業一旦啟動，民眾急於領錢，詐團便會乘虛而入設陷阱；而相關手法其實早在前兩個月就已冒頭，如今動作更頻繁。她提醒，「詐騙永遠會密切結合時事」，並呼籲大家提高警覺，避免在匆忙點擊連結或提供個資時落入圈套。

談到社群留言生態，譚艾珍直言自己「不需要機器人及賺錢酸民留言增加流量」，並笑說就算出現也不會刪除，要把這些案例當教材，讓大家練習辨識。她指出，許多假帳號會偽裝成真人互動，同時也表示，若網友能在留言區看到可疑話術與互動模式，更能提升自保能力。

▲譚艾珍鬆口反對普發1萬的原因。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

至於實際辨識詐騙的技巧，譚艾珍提醒要小心一頁式假帳號與釣魚連結，她指出這些帳號常大量複製文章、圖片，內容彼此雷同；也可能出現自稱真人、卻頻繁更換貼圖、發言怪異、貼文以分享圖片為主的酸民帳號。她鼓勵大家「藉機觀察、學習辨識」，把風險擋在第一步，最後也不忘祝福大家「平安」。