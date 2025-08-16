彭小刀已有六輛車　參加活動大手筆還想買Aston Martin

記者葉文正／台北報導

男團5566前成員彭小刀今天參加台北市承德汽車商圈發展促進會主辦的「第16屆承德好車‧親子共樂永續嘉年華」，現場他提到，未來5566還是有可能合體，就等相信音樂搓合，而他今天也表示，自己雖然已有BMW等6輛車，但現場看到價值千萬的Aston Martin，還是想要下訂。

彭小刀出席承德好車‧親子共樂永續嘉年華。

彭小刀說，「自己目前有六輛車，三台BMW，一台保時捷，一台X2000，還有頭文字D的豆腐號，沒有很多錢，不過那些都是之前過的寬裕時買的，現在最貴的是自己的小孩，所以沒辦法像以前一樣瀟灑，加上很多車都放著，開最多是房車，目前名下最貴的是保時捷997敞篷車，比較稀有，還有豆腐號這兩輛意義最大，擇X7是乾弟弟送的，很有意義。」

彭小刀期待5566合體。

現場他對AUDTOM MARTIN新車讚賞不已，但一聽車價要近千萬，有點卻步，他表示：「這車外型很低調，但是是能力很強大的車，年輕時喜歡法拉利，現在喜歡低調的奢華。」

彭小刀出席承德好車‧親子共樂永續嘉年華。

而演藝圈大牙跟粿粿都離婚，他也表示：「我在藍隊，她在紅隊，當時都在對抗，粿粿比較接觸沒那麼多。我婚姻呢，沒有特別經營，就順順地過，每天過好就好，結婚13年到現在，重心都在小孩，是真實狀態，老婆帶小孩帶很好，真的感謝她。」

至於外界期待的5566合體，小刀也說：「跟少偉常見到，也會聯絡，他很享受現在生活，合體的話，沒有什麼不可能，我積極爭取合體，相信曾經找過5566，大約六、七年前，在高雄合體。見到面，王仁甫還罵成員，為什麼都是看媒體消息才知道他的消息，因為你不問他，他就不會去講。不講是每個人性格，兄弟們都是一起成長，結婚後常常很快有小孩，如果開銷瞬間膨脹，好朋友可以支持就支持。」

小刀說，下半年希望可以讓大家看到新節目《細細山路私密達》，現在正在剪接，下半年應該是最強的身體，之前因為小腿受傷，挑戰這個節目，可以一直去參加，把自己訓練好在去上節目，本來原定這個月要去最強，但5566在新加坡，主要收入來源不是演藝圈，一個是生技公司，一個是投資公司，憲哥說全世界最好的行業就是當藝人，把表演工作做好就好。

小刀笑說，5566想要知道彼此的消息，都要透過媒體，因為聚會都在聊別人，像仁甫都在做開心地為主，過得很簡單，上次去少偉不在，我們不要給自己兄弟壓力，如果五月天要帶我們去鳥巢，我們也會很開心。