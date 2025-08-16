記者田暐瑋／綜合報導

大陸資深男星鄭國霖曾多次出演歷朝歷代著名皇帝，有「皇帝專業戶」的封號，曾在《隋唐英雄傳》、《絕世雙驕》、《長相思》等夯劇演出，是家喻戶曉的綠葉演員。近日被目擊現身遊樂園區穿著古裝打工，引起外界熱議。

▲鄭國霖在遊樂園打工。（圖／翻攝自微博）



鄭國霖曾在《隋唐英雄傳》中飾演李世民、《絕世雙驕》中飾演小江、《長相思》中飾演楊紫、代露娃的父王。近日被目擊出現上海某景區，身著古裝扮演「李世民」與遊客互動，對於外界質疑是否因為「缺錢」而到景區工作，他受訪時表示，這份工作是自己童年夢想的實現，「我從小就想在遊樂園裡當主角。演員也是普通人，我也需要養家糊口，憑自己的能力工作沒有問題。」

▲鄭國霖在遊樂園打工。（圖／翻攝自微博）



鄭國霖進一步解釋，這是一份令人快樂的工作，重點在於實現自我價值，而非外界揣測的經濟因素。談及近年來在戲中多次出演「父輩」角色，他坦承確實會有心理落差，但認為在不同的年紀就該演適合不同年齡定位的角色，「我也喜歡看到『長江後浪推前浪』！」事實上，近期已有多位知名演員投入文旅產業，如馬景濤曾在景區扮演張無忌，翁紅也重現過貓妖角色。

▲鄭國霖在遊樂園打工。（圖／翻攝自微博）