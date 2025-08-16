劉伊心與林志隆攜手　為愛女牙子打造生日旅行　閨蜜們都來了

記者葉文正／台北報導

藝人劉伊心為愛女「牙子」親手策劃了一場三天兩夜的豪華生日旅行，與丈夫、老虎牙子創辦人林志隆全程攜手準備，並邀請一群企業家閨蜜與家人同行。孩子們年齡相仿、感情如同家人般親密，旅程溫馨又熱鬧。

▲林志隆(左)與劉伊心(右)為女兒牙子慶生。（圖／老虎牙子）

這次包下兩棟緊鄰的民宿，中間連接著一座夢幻泳池，以牙子最愛的「獨角獸」為主題，擺滿超大浮具與撈球道具，並舉辦家庭為單位的泳池撈球競賽，笑聲與尖叫聲此起彼落。

▲一家四口相當開心。（圖／老虎牙子）

派對原定於第二天舉行，但因颱風警報即時來襲，劉伊心機智地將慶生活動提前到第一天，成功避開雨勢。結果第一天與第三天都是陽光燦爛、溫暖宜人的戲水天，僅第二天下午飄了點小雨，完全不影響行程。

▲牙子慶生切蛋糕是重頭戲。（圖／老虎牙子）

為了讓家長與孩子有更多高品質相處時光，劉伊心特別安排所有活動都需要爸媽一起參與——從專屬小帳篷搭建創作、彩繪帆布袋、沙畫創作到製作水精靈，讓親子互動自然發生。她更邀請了 Music Together 的音樂老師同行，在晚餐前帶來一場溫馨的小小音樂互動，讓笑聲與歌聲交織成旅行的背景樂。

▲好友們的小朋友都得到行李箱。（圖／老虎牙子）

在派對的視覺亮點中，最吸睛的莫過於那面由劉伊心親自監製、細節滿分的「獨角獸主題背板」——色彩繽紛、夢幻感十足，不僅成為全場最熱門的拍照打卡點，也完美呼應牙子對獨角獸的喜愛。她還與女兒提前一天一起親手製作獨角獸造型蛋糕，讓慶生儀式更顯溫度。夜晚則在星空下享用BBQ與烤小乳豬饗宴，壓軸兩分鐘煙火秀點亮夜空。泳池上的大型浮具最後全數送給賓客帶回家，成為驚喜伴手禮之一。

此外，劉伊心貼心準備了豐富伴手禮——每位女性賓客獲得一袋女性衛生用品，每位孩子都有專屬小行李箱，不僅能裝滿這趟旅程的小禮物，更能把滿滿的回憶一起帶回家。朋友們笑稱她的活動專業度媲美頂級公關公司，紛紛推坑要她正式開業。

每個孩子都帶著滿滿禮物與回憶回家，這場生日旅行不僅是牙子的夢幻回憶，也是一場充滿愛、創意與驚喜的親子盛宴。