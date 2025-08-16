ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周曉涵穿超清涼逛酒店！
1張照秒勾起「童年陰影」！
陸劇「御用皇帝演員」驚見遊樂園打工！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

于正 崔昭美 堤沙也加 吳磊 趙露思 陳芳語 邱澤 許瑋甯

劉伊心與林志隆攜手　為愛女牙子打造生日旅行　閨蜜們都來了

記者葉文正／台北報導

藝人劉伊心為愛女「牙子」親手策劃了一場三天兩夜的豪華生日旅行，與丈夫、老虎牙子創辦人林志隆全程攜手準備，並邀請一群企業家閨蜜與家人同行。孩子們年齡相仿、感情如同家人般親密，旅程溫馨又熱鬧。

▲林志隆(左)與劉伊心(右)為女兒牙子慶生。（圖／老虎牙子）

▲林志隆(左)與劉伊心(右)為女兒牙子慶生。（圖／老虎牙子）

這次包下兩棟緊鄰的民宿，中間連接著一座夢幻泳池，以牙子最愛的「獨角獸」為主題，擺滿超大浮具與撈球道具，並舉辦家庭為單位的泳池撈球競賽，笑聲與尖叫聲此起彼落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林志隆(左)與劉伊心(右)為女兒牙子慶生。（圖／老虎牙子）

▲一家四口相當開心。（圖／老虎牙子）

派對原定於第二天舉行，但因颱風警報即時來襲，劉伊心機智地將慶生活動提前到第一天，成功避開雨勢。結果第一天與第三天都是陽光燦爛、溫暖宜人的戲水天，僅第二天下午飄了點小雨，完全不影響行程。

▲林志隆(左)與劉伊心(右)為女兒牙子慶生。（圖／老虎牙子）

▲牙子慶生切蛋糕是重頭戲。（圖／老虎牙子）

為了讓家長與孩子有更多高品質相處時光，劉伊心特別安排所有活動都需要爸媽一起參與——從專屬小帳篷搭建創作、彩繪帆布袋、沙畫創作到製作水精靈，讓親子互動自然發生。她更邀請了 Music Together 的音樂老師同行，在晚餐前帶來一場溫馨的小小音樂互動，讓笑聲與歌聲交織成旅行的背景樂。

▲林志隆(左)與劉伊心(右)為女兒牙子慶生。（圖／老虎牙子）

▲好友們的小朋友都得到行李箱。（圖／老虎牙子）

在派對的視覺亮點中，最吸睛的莫過於那面由劉伊心親自監製、細節滿分的「獨角獸主題背板」——色彩繽紛、夢幻感十足，不僅成為全場最熱門的拍照打卡點，也完美呼應牙子對獨角獸的喜愛。她還與女兒提前一天一起親手製作獨角獸造型蛋糕，讓慶生儀式更顯溫度。夜晚則在星空下享用BBQ與烤小乳豬饗宴，壓軸兩分鐘煙火秀點亮夜空。泳池上的大型浮具最後全數送給賓客帶回家，成為驚喜伴手禮之一。

此外，劉伊心貼心準備了豐富伴手禮——每位女性賓客獲得一袋女性衛生用品，每位孩子都有專屬小行李箱，不僅能裝滿這趟旅程的小禮物，更能把滿滿的回憶一起帶回家。朋友們笑稱她的活動專業度媲美頂級公關公司，紛紛推坑要她正式開業。

每個孩子都帶著滿滿禮物與回憶回家，這場生日旅行不僅是牙子的夢幻回憶，也是一場充滿愛、創意與驚喜的親子盛宴。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉伊心三寶媽

推薦閱讀

瑤瑤運動穿太過分！男師「褲子黏大腿起反應」 鏡面反射透視照羞爆

瑤瑤運動穿太過分！男師「褲子黏大腿起反應」 鏡面反射透視照羞爆

7小時前

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

5小時前

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」！愣在門口：全場都知道了

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」！愣在門口：全場都知道了

6小時前

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

5小時前

遭于正暗諷「角色睡來的」！　22歲女星怒回擊：需要律師函嗎？

遭于正暗諷「角色睡來的」！　22歲女星怒回擊：需要律師函嗎？

19小時前

林襄穿薔薔戰袍上班「走光好幾次」！正面開2大洞 胸前布料掀開全被拍

林襄穿薔薔戰袍上班「走光好幾次」！正面開2大洞 胸前布料掀開全被拍

3小時前

吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

8/15 16:52

24歲女星忘拔衛生棉條「卡體內1個月」！飄死老鼠臭味　醫內診傻眼

24歲女星忘拔衛生棉條「卡體內1個月」！飄死老鼠臭味　醫內診傻眼

8小時前

快訊／王嘉爾深夜食物中毒送醫！粉絲簽售會緊急取消　經紀公司發聲明

快訊／王嘉爾深夜食物中毒送醫！粉絲簽售會緊急取消　經紀公司發聲明

3小時前

沈玉琳白血病最新病況　老友潘若迪坦承沒去探視原因

沈玉琳白血病最新病況　老友潘若迪坦承沒去探視原因

6小時前

李珠珢活動「出動10名保鑣護駕」！　畫面驚呆韓媒：宛如大咖藝人

李珠珢活動「出動10名保鑣護駕」！　畫面驚呆韓媒：宛如大咖藝人

4小時前

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年一個工作都沒有」！月燒30萬：完蛋了

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年一個工作都沒有」！月燒30萬：完蛋了

8/15 07:19

熱門影音

短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
惠利擺脫「柳韓事件」　大玩「真有趣」地獄哏

惠利擺脫「柳韓事件」　大玩「真有趣」地獄哏
《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」

《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
王世堅來應援！　超「吉」喜歡～王世堅～

王世堅來應援！　超「吉」喜歡～王世堅～
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　亮「高清無碼照」：已經透到裡面

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　亮「高清無碼照」：已經透到裡面

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

55歲秦楊突右眼失明！　5病症纏身：人生最黑暗就是現在

55歲秦楊突右眼失明！　5病症纏身：人生最黑暗就是現在

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

大牙宣布離婚羽球教練：愛情已逝　發聲「跟陳建州案沒關係」

大牙宣布離婚羽球教練：愛情已逝　發聲「跟陳建州案沒關係」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

韓韶禧又開嗆惠利：是有什麼有趣的？ 曝跟柳俊烈交往「外表並不是一切」

韓韶禧又開嗆惠利：是有什麼有趣的？ 曝跟柳俊烈交往「外表並不是一切」

劉品言「藏孕肚」狂誇連晨翔　對另一半高標：當朋友更幸福

劉品言「藏孕肚」狂誇連晨翔　對另一半高標：當朋友更幸福

看更多

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

H級櫻花妹無罩逛饒河！　「邊晃邊吃香腸」路人掏手機搶拍

35分鐘前22

獨家／成人展最特別攤位「幫女優穿衣服」　TRE執行長：別只在網路看

1小時前0

何潤東睽違7年再接台劇！帥演游泳教練　3度《泡沫之夏》江豐宏

1小時前78

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

1小時前3545

譚艾珍揭「反對普發1萬原因」　才轟爛政策再放話：不需要酸民

1小時前0

畢書盡勇奪年度歌手！　激動感謝粉絲：沒有你們，無法站上這個舞台

1小時前30

蔡瑞雪「前後都開深V」海邊穿超辣！從上往下拍…超兇身材被看光

1小時前0

被《玻璃之心》感染　陽帆愛女安吉驚喜現身I Mean Us演唱會當嘉賓！

1小時前22

周曉涵「解開襯衫整排鈕扣」穿超清涼逛酒店！內衣外露：會不會被抓

1小時前0

彭小刀已有六輛車　參加活動大手筆還想買Aston Martin

讀者迴響

熱門新聞

  1. 瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」
    7小時前3022
  2. 海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」
    5小時前1410
  3. Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」
    6小時前149
  4. Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖
    5小時前104
  5. 遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊
    19小時前61
  6. 林襄穿薔薔戰袍上班「走光好幾次」
    3小時前86
  7. 吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」
    8/15 16:5262
  8. 24歲女星忘拔衛生棉條「卡體內1個月」！
    8小時前2215
  9. 快訊／王嘉爾深夜食物中毒送醫！粉絲簽售會緊急取消
    3小時前6
  10. 沈玉琳罹癌最新病況潘若迪坦承沒去探視原因
    6小時前123
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合