丟丟妹月薪50萬挖角　Ozone下海嘶聲「叫賣男團」

記者葉文正／台北報導

丟丟妹和Ozone的反差神組合，近日在Treads被粉絲瘋狂大洗版！Ozone為了宣傳本首本寫真書《沒去過的地方NEVER BEEN》及同名單曲，特別挑戰沒去過的地方和沒做過的事，日前來到土城「丟丟妹」直播大本營挑戰直播叫賣，無預警的驚喜，瞬間吸引線上1.8萬人圍觀，Ozone遇到丟丟妹全員崩壞大解放，瞬間喚起他們的直播魂，被粉絲封為「叫賣男團」。

▲丟丟妹(中)與OZONE一起叫賣。（圖／樓頂揪樓下提供）

佳辰對丟丟妹並不陌生，他說：「因為我媽媽是丟丟妹的鐵粉，我們家都買中秋節烤肉組合，來之前媽媽還交代我看現場有什麼可買回去。」他對丟丟妹招牌的「樓頂揪樓下」叫賣口號耳熟能詳，但沒想到最會叫賣的成員竟然是煥鈞，他化身賣蛇哥有模有樣，台語超級輪轉，讓丟丟妹為之驚艷公開挖角：「我開高薪一個月50萬來兼差可以嗎？」煥鈞立馬轉頭對唱片公司說：「我要跑了喔！」被粉絲虧說差點就要退出演藝圈。

▲OZONE一起叫賣，月薪高達50萬。（圖／樓頂揪樓下提供）

Ozone之前就聽聞丟丟妹不只會賣還很會煮，這群大男孩胃口大開，下播後留下來接連吃了胡椒蝦、大蛤蠣、小戰斧牛、牛肉湯、牛肋條炒蘆筍都瞬間掃光，甚至要了白飯和麵條也嗑光，猛誇丟丟妹的手藝簡直像熱炒店專業水準，之前為了寫真集節食半天，來這裡直接破功！丟丟妹深怕他們還吃不飽，繼續端出花枝羹、鳳梨蝦球、金沙蝦仁、白醬鮭魚共九菜，甚至甜點和水果都奉上，最後讓Ozone捧著肚子舉雙手投降，還當場認她乾媽：「媽！我們真的太飽了。」公認這是最幸福的通告，哲言還說：「今天滿快樂的，這裡賣的是舒壓吧！」