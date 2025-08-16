林逸欣父母「12條叮嚀」獲讚育兒典範！被愛富養家書藏洋蔥　網看哭了

記者田暐瑋／綜合報導

藝人林逸欣日前舉辦婚禮，除了在現場播放12分鐘的成長影片，後來也將其貼於社群平台，讓許多網友看到後非常感動，影片中包含一封父母在她北上求學時寫下的家書，列出了12項生活叮嚀，被網友讚譽為「育兒的典範」。

▲林逸欣和老公Tony婚禮。



這封信寫於林逸欣大學時要到台北念書，父母寫下了12條暖心叮嚀，其中如「對每一個新面孔都假設他不是好人」、「隨時記得身邊重要物品」等建議，雖然看似普通，但句中不見情勒、恐嚇，而是對女兒的深切關愛，許多網友看完影片與家書後深受感動，甚至忍不住落淚，大讚：「看見父母如何愛孩子，就能理解她為何如此自信與穩重。」

▲林逸欣爸媽12條叮嚀。



除了家書，婚禮播放的成長影片也引人注目，林逸欣透露，這些片段是父母多年來細心拍攝並保存的珍貴記錄，從早期的錄影帶到數位化轉檔，種種尊重孩子的教育方式，被網友讚譽為「育兒的典範」。林逸欣坦言，一開始面對這些充滿回憶的影片，她其實不敢輕易觸碰，深怕自己會陷進記憶漩渦，勾起過多的思念。

然而婚期將近，再不剪輯就來不及了，她才鼓起勇氣一一打開，將近千部影片濃縮成精華，這項艱鉅任務，讓她更深刻體會到父母為她所付出的巨大心血。這段影片完全由林逸欣親自剪輯，是婚禮當天送給爸媽和賓客們的大驚喜，濃縮滿滿回憶與愛的紀錄，作為獻給家長的感謝禮。

▲林逸欣和老公Tony婚禮。