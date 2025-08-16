沈玉琳白血病最新病況　老友潘若迪坦承沒去探視原因

記者葉文正／台北報導

「荒謬大師」沈玉琳掛急診診斷出罹患白血病（血癌），目前轉診至台大醫院，他的好友潘若迪錄影時透露，「老沈狀況已經穩定，所有指數都已經下降了，我們兩人幾乎天天都有聯絡，他是一天比一天好。」

▲潘若迪(左)透露沈玉琳近況。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

潘若迪也提到，沈玉琳現在吃好睡好，積極配合治療療程，但不適合讓外界探視，「因為血癌治療期間免疫力會降低，探病只會帶來感染風險，所以現在只能婉拒探病。前幾天的父親節，我一早就打電話給沈玉琳，祝福對方父親節快樂，還幫他打氣：『你是最強爸爸』！」

▲沈玉琳仍持續住院中。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

事實上，沈玉琳的病況從三總送急診，到轉診台大，沈玉琳曾在11日再度發文，強調7月28日身體不適送往三總急診時，第一時間就已經診斷出罹患白血病，接著安排相關檢測、化療；8月7日轉診台大，繼續化療與標靶治療，情況順利，沒有副作用。

而目前沈玉琳幾乎都是老婆芽芽在陪伴中，根據消息指出，沈玉琳很配合醫師的治療，至於為何要轉診，為何是目前的治療方式，沈玉琳也沒有多說，但未來只要情況更加好轉，沈玉琳都會親自解釋，不會把話藏在心裡。