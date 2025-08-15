瑀熙認「公婆包辦帶娃泡奶」　考慮生第二胎：天堂的開始

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月嫁給圈外男友，同年9月生下兒子「小布」，日前她在社群分享與公婆的互動，私下相處羨煞不少網友，今（15）日再度透過Threads發文，列出婚後與公婆同住的生活點滴，坦言原本以為會是「地獄般的日子」，沒想到卻意外成為「天堂路的開始」。

▲瑀熙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

談到婚後與公婆同住，瑀熙透露，每天她都可以睡到自然醒，不用在晚上泡奶餵小孩，下午也不必忙著帶孩子外出消耗體力，晚餐時間則和老公一起餵孩子吃飯，讓她覺得形成一個超級友善循環，同時也不禁感嘆，有後援的重要性。正是因為有公婆的幫忙，生活壓力大幅減輕，這也成為她願意考慮再生第二胎的關鍵因素。談到自己在這個「友善循環」中的角色，瑀熙幽默表示，她主要提供的是「情緒價值」，並用一句「謝謝」輕鬆收尾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瑀熙認為和公婆同住是天堂。（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

事實上，瑀熙日前發文提到，她認為公婆真的是把她當女兒在照顧，讓她倍感幸福。她透露某次因生理期不適躺著休息，公公不但主動關心她，甚至還掏出一千元讓她去買甜食，「比我老公更寵我。」貼文曝光後，立刻羨煞大批網友，還有人好奇問她婆婆會不會吃醋，結果釣出瑀熙親自回應：「應該是高興都來不及了吧！」表示當時公公給她錢的時候，婆婆就在一旁。