台樂團當代電影大師赴韓演出！　許願和3韓團合作

記者蔡琛儀／台北報導

「2025 GMA金曲國際音樂節」持續推動臺灣優秀音樂人走向國際，今年與南韓第20屆「仁川PENTAPORT搖滾音樂節2025」合作，邀請台灣樂團「當代電影大師」赴韓演出，展現台灣音樂多元且具實驗精神的創作魅力。

▲當代電影大師赴韓「仁川PENTAPORT搖滾音樂節2025」演出。（圖／Incheon Pentaport Rock Festival 2025提供）



儘管「當代電影大師」曾參與多場海內外音樂節，他們坦言這是至今規模最大的一次演出。團員表示：「後台超大、休息室也很舒服。」對於來到設備與團隊都非常專業的音樂節感到興奮，也期待能讓首次接觸他們音樂的南韓觀眾感受不同節奏與聲音。他們精心準備10首不同曲風作品，不僅享受演出過程，也對觀眾熱情反應驚喜與感動。

此次音樂節共邀51組音樂人輪番登台，陣容橫跨經典與新銳。「當代電影大師」特別期待與Pulp、BECK及HYUKOH等國際音樂人同台演出，他們結束南韓演出後，團體全台巡演也正式啟動。此外，「國際音樂節交流計畫」將持續打造海外展演機會，後續將有更多台灣音樂人赴印尼「JOYLAND Jakarta 2025」與泰國「Cat Expo」演出。