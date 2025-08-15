ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
KPOP傳奇破天荒合照！H.O.T.完整體有洋蔥　20年鐵粉淚：我的青春

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖偶像團體H.O.T.於1996年出道，代表歌曲〈Candy〉、〈幸福〉、〈We Are the Future〉等是韓樂第一代偶像代表，5位成員文熙俊、張佑赫、Tony An、Kangta、李在元更是偶像的偶像，並成為開創KPOP歌壇重要的團體。H.O.T.於2001年解散後，雖曾透過綜藝節目《無限挑戰》重組，但短暫的合體，令粉絲惋惜，沒想到，Tony An於15日驚喜在IG貼出5人合體照，鐵粉淚崩直呼「哥哥們都沒老」，引起熱議。

▲H.O.T.完整體有洋蔥　20年鐵粉淚：我的青春。（圖／翻攝自Tony An IG）

▲H.O.T.為了慶祝29週年，罕見合體PO照。（圖／翻攝自Tony An IG）

H.O.T.曾透過節目《無限挑戰》重組，觀眾拿著熟悉的白色氣球應援，文熙俊、張佑赫、Tony An、Kangta、李在元再次站上舞台，歌迷落下時代的眼淚，光是5個人影站在台上，就已經讓現場氣氛熱烈不已，粉絲激動表示「噴著淚看完，我的青春、我的初戀」。

▲▼破天荒傳奇合照！H.O.T.完整體有洋蔥　20年鐵粉淚：我的青春。（圖／翻攝自Tony An IG）

▲H.O.T.成員們私下一直都有聯絡。（圖／翻攝自Tony An IG）

相隔6年多，Tony An於15日在IG放上H.O.T.最新的完整體合照，他感性寫下「大家好久不見對嗎，這陣子沒有能PO的照片跟影片，所以一直很苦惱，這是去練習而拍下的照片，雖然服裝有點隨性，但久違與5兄弟一起拍的照片，想要給大家一起看看，終於啊。」

5人合照甫貼出，立刻引起大批粉絲淚崩，激動留言「天啊，哥哥，真的等好久了」、「看到5個人重聚真的很好」、「5兄弟合體了」。事實上，H.O.T.即將在9月6、7日連續兩天舉辦29年週年演唱會，這也是他們繼2019年後，再次的完整體回歸。

10小時前

17小時前

9小時前

20小時前

6小時前

5小時前

6小時前

4小時前

18小時前

22小時前

6小時前

5小時前

