蕭煌奇遇到對手了！　「帶李炳輝視力檢查」遭噴地獄梗：我就中風啊

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭煌奇推出全新單曲〈輝煌旅行社〉，邀請資深歌手李炳輝合作，組成限定「輝煌組合」，歌名不僅結合兩人名字，更象徵這段音樂旅程輝煌又精彩。蕭煌奇坦言，早在李炳輝與金門王走紅時便結緣，近年雙方多次同台，總想讓更多人聽見他獨特嗓音，這次終於促成正式合作，也表示，希望「輝煌組合」未來能攜手開唱。

▲蕭煌奇、李炳輝合作新歌〈輝煌旅行社〉。（圖／華納提供）

為邀成行，蕭煌奇特地親自登門拜訪。李炳輝原本考量自己中風後行動不便、記憶力衰退而猶豫，但蕭煌奇體貼承諾「一句一句慢慢錄就好」，並特製卡式錄音帶方便練習，最終兩人逐句完成，每段歌聲都保留當年〈流浪到淡水〉的純真與歡樂感。

MV構想來自兩位看不見的音樂人對世界的無限想像，團隊運用大量特效與拼貼藝術，營造童趣與夢幻兼具的奇幻舞台，也考量李炳輝身體狀況，避免長時間高強度拍攝。片頭更藏蕭煌奇招牌幽默「地獄梗」，經歷一場穿越太空、山海的奇幻旅行後，才揭曉原來他們只是「在量視力」。

▲▼蕭煌奇、李炳輝拍攝MV運用大量特效與拼貼藝術。（圖／華納提供）

拍攝現場氣氛歡樂，空檔時兩人以吉他與手風琴即興合奏〈流浪到淡水〉，驚豔全場。而李炳輝多年未拍MV直呼新鮮，笑言因有人陪聊心情特別好，最後「趕飛機」橋段中，蕭煌奇催促「快一點」，他幽默回：「啊我就中風啊。」讓全場爆笑，這段花絮更成為MV前導預告。