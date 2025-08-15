曾沛慈首登北流開唱　竟震撼宣布：當成最後一次演唱會！

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈5月才發行新專輯，今（15日）宣布11月8日首度站上台北流行音樂中心舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，也是她出道以來最大規模個唱，她笑說：「感覺要把畢生心血都傾注在這一晚，有點當成最後一次演唱會的心情在唱，因為不知道下一次什麼時候會來！」

▲曾沛慈宣布11月8日首度站上台北流行音樂中心開唱。（圖／寬宏提供）

演唱會名稱靈感來自專輯《下週同樣時間》，融合戀愛實境節目概念，延伸至人生中愛的多種樣貌。曾沛慈表示：「我很常被形容是一個很有愛的人，那乾脆這次變成戀綜的不同主角，用歌聲去演繹愛的百態，讓大家像看了一場很精彩的節目，滿足地回家。」首次登上北流，她緊張到想向好友、「演唱會前輩」韋禮安、郭靜取經。

至於曲目安排，她透露早與團隊討論，而老公更是她第一位歌唱教練，「因為我很容易操之過急，練一天休三天，他會提醒我要有平常心，當那個勒住我韁繩的人。」同時也會請老公要放下盲目的愛，用「嚴厲的導師耳」聽歌給意見，甚至考慮人生第一次請一對一專業教練，誓言把體力與唱功都練到最好，把最佳狀態獻給長久以來支持的歌迷。

曾沛慈預告「我們有在討論一些特別的想法，但想先賣個關子，期待現場再讓大家感受，保證會盡我最大努力去呈現出很好的舞台！」對於第一次在北流開唱，曾沛慈相當看重，也跟大家保證演出絕對好看。門票將在18日開賣，詳洽寬宏。