志尊淳16部必看影劇！《玻璃之心》直球告白秒淪陷、女裝扮相超美

日本犬系男神「志尊淳」憑藉Netflix熱播日劇《玻璃之心》再度圈粉！在劇中，飾演鍵盤手「坂本一至」的他，不僅完美詮釋出角色的傲嬌與反差魅力，更用一記突如其來的背後抱配上心動告白台詞，受封讓人秒淪陷的窒息男（笑）。這次妞編輯也要來和大家分享「志尊淳介紹＋16部必看影劇」，快一起來入坑！

志尊淳介紹

1.本是雜誌模特兒？

▲志尊淳憑藉日劇《玻璃之心》再度圈粉。（圖／IG@jun_shison0305，下同）

1995年3月5日出生於東京的志尊淳，過去曾多次被星探發掘邀請入行。但因志尊淳自認當明星的門檻較高，於是先以雜誌模特兒的身份開始活動，後續才逐漸對演戲產生興趣。而志尊淳也在2011年時，藉由《網球王子》音樂劇正式出道，迅速打開知名度。

2.曾罹患急性心肌炎

2021年，志尊淳因罹患急性心肌炎而暫停演藝活動，經過一個月的休養和兩個月的復健，最終康復出院。回憶當時，他坦言毫無徵兆，只是在起身時突然感覺心臟劇烈跳動。前往醫院檢查後，醫生立刻為他安排緊急住院與手術，事後才得知自己患上有一定死亡率的急性心肌炎。這也讓他重新省視與家人之間的關係，更加珍惜現在。

3.持有船舶駕駛證

在《玻璃之心》中，有一幕TENBLANK乘著遊艇，趕去營救被反鎖在郵輪船艙內的朱音。眼尖的觀眾很快就注意到在後方駕駛著遊艇的，正是志尊淳本人！值得一提的是，志尊淳私下確實持有小型船舶駕駛證。能在劇中看到他駕船的帥姿，真的好滿足！

4.IG直播成話題

志尊淳私下非常喜愛用IG直播和粉絲互動，常常不經意就上演爆笑名場面，成為網友熱議話題。而最經典的莫過於「結婚申請書事件」。事件由來是因粉絲不斷喊著要和志尊淳結婚，便被他吐槽都沒人寄申請書過來，沒想到後續就真的收到大量且沒有遮擋個資的結婚申請書。另一起「備忘錄事件」也相當有趣，因發現有粉絲會把私訊當成備忘錄，也讓志尊淳在直播中抱怨了一波。

志尊淳必看影劇推薦

1.《先輩與彼女》

▲《先輩與彼女》改編南波敦子同名漫畫。（圖／X@映画『先輩と彼女』公式）

改編南波敦子同名漫畫的電影《先輩與彼女》，描述女高中生都築里加，對日漸相處的學長產生好感，卻在正打算告白時，意外發現學長已有喜歡對象。片中，除方根京子擔鋼女主角之外，名為美野原圭吾的學長，就是由志尊淳飾演。

2.《大叔之愛電影版》

▲人氣BL日劇《大叔的愛》。（圖／X@志尊淳）

人氣BL日劇《大叔的愛》聚焦在上班族春田創一與上司黑澤武藏，及同居後輩牧凌太之間的辦公室男男三角戀。在其延伸電影《大叔之愛電影版》之中，志尊淳飾演的則是男主角的後輩山田正義，超強存在感叫人難以忽視。

3.《HiGH&LOW 熱血街區電影版：極惡之道》

由LDH策劃的《HiGH&LOW》系列，描述一群喜愛打架的不良學生之間的幫派鬥爭。在聚焦於鬼邪高中與鳳仙學園之戰的《HiGH&LOW 熱血街區電影版：極惡之道》中，志尊淳演出的為鳳仙學園的領袖上田佐智雄，一登場便氣場全開！

4.《三角窗外是黑夜》

▲山下知子同名漫畫改編的真人電影《三角窗外是黑夜》。（圖／X@志尊淳）

根據山下知子同名漫畫改編的真人電影《三角窗外是黑夜》，講述擁有靈異體質的書店店員三角康介，在被除靈師冷川理人發現之後，成為其助手並共同追查一起神秘的殺人事件。片中，志尊淳也和岡田將生合作，並飾演男主角三角康介。

5.《52赫茲的鯨魚們》

▲《52赫茲的鯨魚們》改編自町田苑香榮獲日本本屋大賞的得獎小說。（圖／X@映画『 52ヘルツのクジラたち 』公式）

改編自町田苑香榮獲日本本屋大賞的得獎小說，《52赫茲的鯨魚們》描述從東京搬到海邊小鎮的貴瑚，遇到受虐而無法說話，名為蟲的少年，為拯救這名少年，兩段憾事也逐漸被喚起。片中志尊淳則是擔任了岡田安吾一角。

6.《表參道高校合唱部！》

▲《表參道高校合唱部！》。（圖／X@志尊淳）

由芳根京子初次主演的日劇《表參道高校合唱部！》，講述熱愛合唱的高中生香川真琴，決定重建看似已一蹶不振的合唱團，卻遭遇重重阻礙。而志尊淳在劇中飾演的是患有心臟問題的合唱部成員夏目快人。

7.《朝5晚9》

▲志尊淳在《朝5晚9》中飾演山下智久的弟弟。（圖／X@志尊淳）

經典日劇《朝5晚9》由石原聰美、山下智久主演，描繪英語老師櫻庭潤子與帥氣僧侶星川高嶺墜入愛河的故事。劇中志尊淳作為高嶺的弟弟星川天音登場，還特別為戲把頭髮剃光！

8.《寵物情人》

▲經典日劇《寵物情人》翻拍新版由入山法子與志尊淳共演。（圖／X@【公式】きみはペット）

由松本潤及小雪共演的經典日劇《寵物情人》再次被翻拍，新版則由入山法子與志尊淳攜手，描述新聞記者巌谷澄麗在家門口撿到裡面有著美少年合田武志的紙箱，兩人也隨即展開一段同居生活。志尊淳不僅在劇中完美演繹犬系男友，更憑合田武志一角聲名大噪。

9.《女子的生活》

▲《女子的生活》志尊淳以超美的女裝亮相。（圖／X@志尊淳）

《女子的生活》改編自坂木司筆下的文藝輕小說，講述從小就嚮往成為女孩子生活的小川幹生，偶然和高中同學後藤同居的故事。為詮釋劇中角色的跨性別背景，志尊淳以超美的女裝亮相，精湛演技更是令人眼睛一亮。

10.《致命之吻》

▲山崎賢人主演的《致命之吻》。（圖／X@志尊淳）

山崎賢人主演的《致命之吻》描繪只相信金錢及權利的感情騙子堂島旺太郎，在遭到一名奇妙女子親吻後掉進時空跳躍的迴圈。劇中，志尊淳演出的則是男公關小山內和馬。

11.《極道主夫》

▲志尊淳在《極道主夫》擔任阿龍的前小弟。（圖／X@志尊淳）

由玉木宏主演的《極道主夫》，講述被稱為不死身阿龍的前最凶黑道黑田龍，在結婚後金盆洗手成為專業主夫的故事。而志尊淳也在劇中擔任阿龍的前小弟赤宮雅。

12.《亂來！我居然會成為社長》

《亂來！我居然會成為社長》由高畑充希主演，描述在新創公司當了四年社長秘書的高梨雛子，卻突然被任命為子公司的社長。劇中志尊淳飾演了雛子的傲慢下屬大牙涼。

13.《費馬的料理》

《費馬的料理》根據小林有吾的同名漫畫改編，聚焦在立志成為數學家卻受挫的天才少年北田岳，以及充滿謎團的廚師朝倉海相遇的故事。本劇由高橋文哉和志尊淳共同主演，而志尊淳則擔任朝倉海一角。

14.《幽遊白書》

▲志尊淳在真人版《幽遊白書》飾演藏馬。（圖／X@Netflix Japan）

由Netflix打造的《幽遊白書》改編冨樫義博經典之作，講述意外身亡的浦飯幽助，因靈界沒有他的容身之處，於是獲得重生成為靈界偵探。卡司陣容除集結北村匠海、本郷奏多、上杉柊平，志尊淳也在劇中飾演了藏馬。

15.《愛在黑暗中》

懸疑戀愛劇《愛在黑暗中》由志尊淳與岸井雪乃合作主演，劇情聚焦在筒井万琴和設楽浩輝之間，兩位記者因追查一起連續殺人案為契機相戀。怎料，隨著疑點接連浮出，浩輝也逐漸被懷疑是殺人犯。劇中，設楽浩輝一角是交由志尊淳來詮釋。

16.《玻璃之心》

▲《玻璃之心》熱播中，志尊淳飾演鍵盤手坂本一至。（圖／X@Netflix Japan）

Netflix推出的《玻璃之心》根據若木未生的同名小說改編，描述大學生鼓手西條朱音在被所屬樂團踢出後，被天才音樂家藤谷直季發掘，並邀請加入其樂團的熱血音樂之旅。其中，志尊淳也因飾演鍵盤手坂本一至圈粉無數！

