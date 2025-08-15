9月韓星來台「名單總整理」！　FansWorld粉絲窩應援票選開跑～

記者劉宜庭／綜合報導

9月韓流大爆發！繼8月眾星雲集後，9月份的台灣韓星演唱會、見面會更是迎來一級戰區，從天團成員EXO伯賢、BIGBANG大聲，到大勢女團ITZY、NMIXX，超過15組藝人接力登台。現在，換你來為偶像加油！為了幫2025年9月來台的韓星應援，「FansWorld粉絲窩」再度舉辦投票活動，冠軍偶像不僅能在演出當天登上粉絲專頁橫幅，更能獲得《ETtoday星光雲》的專屬報導！

為了讓粉絲的愛意能被偶像看見，「FansWorld粉絲窩」舉辦的「韓星來台應援」投票活動反應熱烈，9月份應援投票名單超級豪華，本次戰況預計將更加激烈。本次活動的冠軍偶像，將能獲得兩大超級應援：

1.「FansWorld粉絲窩」Facebook橫幅(Banner)曝光：在偶像演出當天，粉絲專頁將換上冠軍偶像的專屬橫幅，讓所有人看見冠軍的榮耀。

2.《ETtoday星光雲》專題報導：擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》，將為冠軍偶像量身打造一篇「推坑專題報導」，深入介紹偶像的魅力，讓更多人認識你的最愛！

究竟是誰能突破重圍，拿下9月份的應援冠軍？決定權就在你的手上！快前往「FansWorld粉絲窩」投票頁面，用你的一票，把偶像送上冠軍寶座吧！

點我去投票！

▲2025年9月預計來台韓星名單。（圖／ETtoday）

活動名稱：粉絲窩「2025年9月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法：

應援投票活動列出2025年9月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間：

即日起至2025年8月27日23:59止。

三、參與方式：

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票，即可參與抽獎，每天都可以參與投票，投票數越多、中獎機率越高！

四、如何獲取更多愛心？

可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

五、注意事項：

1.若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

2.投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

3.贈獎活動獎品請勿作為任何商業利益用途使用。

4.「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

▲「灶咖男團」SUPER JUNIOR子團D&E東海與銀赫。（圖／翻攝自IG／D&E）



▲ITZY。（圖／寬宏藝術提供）

▲NMIXX。（圖／寬宏藝術提供）

▲請夏。（圖／寬宏藝術提供）

▲KiiiKiii過去也曾來台參加拼盤。（圖／寬宏藝術提供）

▲WINNER見面會。（圖／遠大售票官網）



▲P1Harmony。（圖／翻攝自KKTIX官網）



▲鄭準元。（圖／翻攝自Facebook／華貴娛樂）

▲JESSICA。（圖／翻攝自Facebook／亞士傳媒 AsiaMedia）

▲EPIK HIGH。（圖／翻攝自遠大售票官網）

▲華莎。（圖／翻攝自Facebook／藝尚 Artique Production）

▲82MAJOR。（圖／翻攝自Facebook／iMe TW）

▲朴宰燦。（圖／翻攝自Facebook／瑞田文創Richland）

▲大聲。（圖／翻攝自Facebook／藝尚 Artique Production）



▲鄭容和。（圖／翻攝自Facebook／和協整合行銷有限公司）

▲道英。（圖／翻攝自Facebook／ELF ASIA）

▲伯賢。（圖／翻攝自Facebook／iMe TW）

▲韓勝宇。（圖／翻攝自Facebook／RNRsquare Taiwan）

▲鄭振永。（圖／翻攝自Instagram／wecan0626）