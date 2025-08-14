陳維齡帶老父孝親之旅　浪高郵輪緊急回航

記者葉文正／台北報導

藝起發光牧師宋逸民與陳維齡愛兒駿哥因為在英國念大學，所以每年暑假才是全家可以團圓的時光，趁著這個暑假，陳維齡帶著86歲陳爸爸，以及愛兒駿哥女兒喬妹一起遊輪之旅，孰料楊柳颱風肆虐，導致一家人緊急回航，途中風浪太可怕，導致陳維齡驚恐表示：「老公沒來，但我忍不住想要跟他交代什麼，風浪真的有點大。」

▲宋逸民（左）沒有參加家庭旅遊。（圖／藝起發光提供）

藝起發光師母陳維齡談到這次旅遊表示：「趁著兒子從英國返台，全家特別帶著外公來場孝親之旅，先生逸民因為藝起發光事務繁忙無法同行，想不到回程竟遇楊柳颱風來作陪。」

▲陳維齡（後排中）帶老父與孩子們搭遊輪旅行。（圖／藝起發光）

一家人原本要到日本石垣島旅遊，但船長特別顧忌全船員安全，所以臨時更改行程直接回台灣，但陳維齡顯然相當驚恐：「昨天半夜從那霸回台開始，一路航行真的是比較晃，風浪蠻大的害我差點有衝動想要跟逸民交代一些事情。」

▲８６歲陳爸爸看到美食也是開心不已。（圖／藝起發光）

但她後來跟老公宋逸民一起禱告後，有滿滿平安，知道神必保守看顧我們和孩子們也一路禱告，宋逸民還開玩笑說：「下次我不能來叫，你們就不要自己去了。」也趁機安撫了一下大家的心情。

陳維齡表示，雖然一家沒能去到石垣島，「不過看到老爸開心的笑容，還有什麼比這個更值得，也特別為台灣禱告，讓風浪止息，楊柳颱風沒有任何災害，大家都能平安，順利返回抵達台灣。」