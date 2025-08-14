大牙深夜轉發「感情雞湯文」　掰了5年尪吐心聲：非常精準

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，今（14）日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界，稍早她在社群限動轉發一篇探討感情變化的文章，引發熱議。

大牙宣布離婚後發限動。

透過大牙轉發的文中指出，關係中最難察覺的並非爭吵，而是「情感撤退」——當一個人想傾訴，對方卻不願傾聽；當一個人表達在乎，對方卻回應「你太敏感了」。這種逐漸失去連結的過程，才是真正讓關係走向枯竭的原因。文中解釋，「情感撤退」的可怕之處在於，對方表面上看似沒有做錯任何事，但卻讓其中一方感受到愈來愈深的孤單。為此大牙在轉發後簡短表示「非常精準」，似乎在吐露離婚後的心聲。

大牙轉發感情雞湯文。

此外，大牙今（14）日在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」

大牙今（14）日宣布離婚。