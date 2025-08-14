婚禮變八點檔！服務生竟是「新郎前任」怒甩當年聘金　上台抖出墮胎內幕

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，日前討論「婚禮八點檔！騙吃騙喝、亂入搞破壞喜事變災難！」邀請藝人梁赫群太太同時也是資深婚顧的Stacey，資深媒體人許聖梅、活動主持Take，分享曾遇過婚禮發生過的特殊事件。Take說一場原本浪漫的婚禮，卻在新人交換戒指的感人時刻出現驚人插曲。當台上的新人正要進行交換戒指儀式，一名身穿服務生制服的女子推著餐車走向主桌，就在新人即將戴上戒指之際，女子摘下口罩大聲喊道：「這些話你曾經對我說過！」

▲活動主持人Take（右）分享前女友鬧事搞到自己無法下台的荒誕情事。（圖／和展影視提供）

原來，這名女服務生是新郎的前女友。為了接近新郎特地在婚禮前幾個月到婚宴打工。新郎驚訝問道：「妳怎麼在這裡？」沒想到對方隨即從口袋中拿出一個紅包甩在桌上，直言：「這是你們當初給我的聘金，我不要，但你們浪費了我七年青春怎麼辦？今天在這裡說清楚！」現場瞬間一片譁然。

▲超尷尬的場面驚呆眾人。（圖／和展影視提供）

女子更拿出遙控器播放過去新郎曾經要她墮胎的影片，面對突如其來的指控，新郎緊握新娘的手，並拿起麥克風回應，娓娓道來兩人交往七年間的真相，他指控對方曾以輕生威脅與霸凌手段控制自己，雖一度論及婚嫁，但因價值觀差異最終分手，並已支付對方一筆費用作為補償，沒想到如今竟然跑來鬧場。雷丘律師表示「刻意破壞婚禮是一種侵權行為，可依法請求損害賠償。」

