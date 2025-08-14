管麟認了同居宋偉恩　「相處像老夫老妻」

記者葉文正／台北報導



中視新戲《我和我的鋼四壁》，該劇由涂善存、管麟、邱宇辰、宋偉恩等主演，故事講述四個同為設計學院的麻吉好友，共同創業成立設計公司，彼此之間有著深厚友情，也各自擁有愛情、親情、事業等煩惱，而無堅不摧的情誼，勝過血緣，這也是劇名中「鋼四壁」的意涵。

▲《我和我的鋼四壁》由管麟(左起)、涂善存、邱宇辰、宋偉恩主演。（圖／中視提供）



藝人管麟也參與《我和我的鋼四壁》演出，他提及劇中事務所的主場景是在金山拍攝，當時演員一起住在金山大約一個月。會互叫彼此起床、出發到場景拍戲、收工後一起回飯店，可說整天都相處一起，有時提早收工還會到金山老街逛逛，因此培養出革命情感。管麟也記得當時和宋偉恩同一間房，「我們幾乎每天睡前都會聊劇組的狀況，或是分享心理的感受，我們自己都笑稱生活型態很像一對老夫老妻。」

▲《我和我的鋼四壁》管麟。（圖／中視提供）



上個月管麟的臉書還po出和宋偉恩一起去健身房的照片，「和偉恩是拍《飛魚高校生》時認識，但戲份不常搭在一起，所以並沒有真正「認識」彼此。直到《鋼四壁》一起外宿，才變成好朋友，我們很常笑說這段友誼是相見恨晚」，至今兩人還保持著頻繁的聯絡，甚至時常一起出國玩，同頻率的友情就如同戲裡一般。

管麟和涂善存也會一起吃飯聊天、打籃球，「可能剛好同是古怪的水瓶座，所以相處起來的頻率也怪的很對味吧」，到現在時不時都會一起聚會。管麟提及他們四人有一個「鋼四壁群組」，雖然現在已不像以前那般熱絡，但只要有人開了話題，就會立馬回到拍攝時期那份熟悉感，四個男生會聊個沒完沒了。



在《我和我的鋼四壁》中管麟飾演「蕭聖宇」一角，個性較為獨來獨往，還被指為是四個男生之中最無情的男子，詮釋過程，管麟覺得角色的高冷一面蠻像現實中的自己，「不熟的人時常會覺得我很慢熱、有距離感，加上又是古怪的水瓶座，所以時常讓人捉摸不定。」但和他認識比較久的朋友則知道管麟私下很愛耍寶，「對我來說就如同演戲一樣，透過躲在戲劇的角色中，我能在合理的劇情範圍內，自在的展現屬於我私下玩耍的一面，也算是一種能量釋放！」



管麟自入行後也累積不少戲劇作品，他透露進入演藝圈到現在，其實媽媽都是處在擔心居多的狀態，以前時常會過問他的工作狀況及經濟收入。但隨著工作歷練越來越多，收入逐漸穩定，媽媽也漸漸相信他能照顧好自己，變得比較放心！臉書上管麟po出與媽媽的合照，媽媽看起來很年輕，「她今年剛過65大壽，身邊朋友都說看不出來」，兩人顏值就跟姐弟一般。



演出《我和我的鋼四壁》、《女兒大人加個賴》、《祕書俱樂部》等劇，管麟其實也很想挑戰反派、社會邊緣人、更生人等戲路，「在過往飾演過的角色中，總覺得自己內在的表演能量還沒完全釋放，會跳脫不出自我，所以會想挑戰與我的外在有所反差的角色。」管麟近期正準備投入新戲拍攝，劇本設定及角色人物都是他沒有嘗試過的，他個人也非常期待。由管麟、涂善存、邱宇辰、宋偉恩等主演的《我和我的鋼四壁》今(8/14)晚8點在中視播出。