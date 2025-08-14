大牙才宣布離婚…新作八點檔首映「出席臨時喊卡」　背後原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）5年前的520宣布和羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結婚，夫妻兩時常會在社群網站放閃，怎料今（14）日夫妻倆卻發出聲明，證實已經離婚的消息。

▲大牙宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙透過經紀公司發出聲明，表示結束5年婚姻並沒有發生嚴重爭吵，也沒有第三者介入，真正分開的主因是「因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」

▲大牙宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

先前，大牙因為指控「黑人」陳建州性騷擾，一度從被害人變成被告，在案情尚未明朗的情況下，她過去兩年幾乎無戲可拍，失業加上官司纏身，因此陷入低潮。日前，她開心宣布加入三立電視的全新八點檔《百味人生》，開鏡儀式雖因工作原因無法出席，但仍在社群網站上宣布好消息。

▲大牙（左）重返台灣八點檔。（圖／翻攝自臉書）

《百味人生》即將在19日舉辦首映會，原本大牙經紀人表示有收到出席通知，過沒多久之後臨時喊卡，經紀人宣布「這次首映會不會出席，主因是她尚未進組拍攝，還沒有辦法分享拍戲的心得，所以開播記者會會先以首波卡司為主」。

▲大牙重返台灣八點檔。（圖／翻攝自臉書）

據了解，三立電視一開始的首映會出席藝人名單本來就沒有大牙，只是剛好有通知每一位演員首映會的時間，應該是溝通上產生誤會，而大牙應該會被安排在第二波宣傳的演員，因此並非「臨時變卦」。

【大牙聲明】

大家好：

地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。

當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。

有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。

有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。

生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。

都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？

因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。

在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。

我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。

在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。

祝願大家健康、平安、喜樂、自在。