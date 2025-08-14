見愛妻徐藝洋露出美白長腿　黃子韜秒訓斥「能不能穿條褲子？」

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星黃子韜在去年12月與徐藝洋登記結婚，夫妻倆的逗趣互動也受到網友關注。近日，黃子韜在開直播與粉絲互動的時候，鏡頭帶到了在一旁的老婆徐藝洋，卻因對方穿著短褲、露出一雙美白長腿，讓他馬上急著護妻，將鏡頭轉開，並無奈提醒「能不能穿條褲子？」

▲黃子韜婚後經常與徐藝洋放閃，不吝展現愛妻舉動。（圖／翻攝自黃子韜微博）

直播片段中，黃子韜在與粉絲閒聊時，將鏡頭對準了一旁的徐藝洋，見徐藝洋露出長腿，他馬上不悅地喊道：「妳的腿能不能穿條褲子啊？」徐藝洋相當無奈回應「我穿了」，黃子韜繼續碎念「我每次鏡頭一弄過去，妳腿露很大」，徐藝洋則回嘴「穿了，裡面有打底褲」，他彷彿沒聽見似地，繼續表達不滿，強調不喜歡老婆露腿，徐藝洋傻眼指出是拍攝角度的問題。

▲黃子韜不滿徐藝洋露出美腿。（圖／翻攝自微博）

「黃子韜訓斥徐藝洋露腿」關鍵字衝上微博熱搜，看著小倆口的甜蜜鬥嘴互動，網友紛紛笑翻留言「濤哥這是宣示主權呢，藝洋小姐姐的美腿專屬福利」、「哈哈哈哈真的很愛」、「徐藝洋真有耐心，還解釋分析」、「他不把鏡頭轉過去的話，0人知道xyy（徐藝洋）穿得怎麼樣」，不過，也有不少人認為他太愛放閃，直呼「愛妻人設到底還要舞多久」。

