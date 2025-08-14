ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
愛雅懷孕「丫頭一得知淚崩」！
藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！
ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員出庭」
金鐘60星光主持人木木大爆　《嗨！營業中》最不受控完全無法攻擊

記者葉文正／台北報導

第六十屆金鐘獎今天星光主持群正式亮相：節目類由夏和熙與木木（林葦妮）擔綱，戲劇類則首次由男男組合黃鐙輝與黃迪揚擔任。他們自稱「星光四將」，結合專業與魅力。其中木木也是去年節目類星光主持人，她笑說去年最答非所問的入圍者是《嗨！營業中》，但也讓她不知道怎麼進攻，但是仍很快樂。

▲夏和熙(左起)、木木、黃鐙輝與黃迪揚，將在金鐘星光大道主持。（圖／三立提供）

▲夏和熙(左起)、木木、黃鐙輝與黃迪揚，將在金鐘星光大道主持。（圖／三立提供）

夏和熙是首度主持金鐘獎星光大道，對於第一次擔綱重任，他也坦承：「我壓力很大，但是當主持人到現在，能夠有這個機會主持星光，也算是達到演藝事業的里程碑，但我去年走紅毯太瘦了，體態部分，我都會先用冰塊冰敷臉，再去游泳，把身體水分都排掉，也不能喝湯，鈉含量太喔高，雕塑到現在，原本我是68公斤，現在已降到60公斤，身高是181公分。」木木雖只有49公斤，目標瘦到45公斤，笑說夏和熙的瘦真的很逼人。

▲夏和熙(左起)、木木、黃鐙輝與黃迪揚，將在金鐘星光大道主持。（圖／三立提供）

▲夏和熙與木木搭檔節目類星光主持。（圖／三立提供）

木木因去年已有主持經驗，在紅毯已是學姊，但她也笑說：「我不敢說指導啦，但如果有問題我會跟他們說，去年一切都很好，團隊讓我放心，沒有突發狀況，豪平哥也讓我放心，這次希望讓和熙哥玩的很快樂，雖然有答非所問的入圍者，例如遇到《嗨！營業中》的團隊，問他們問題，不管我問什麼，他們都回《嗨！營業中》，讓我不知道怎麼進攻，但他們讓我很快樂。」

▲夏和熙(左起)、木木、黃鐙輝與黃迪揚，將在金鐘星光大道主持。（圖／三立提供）

▲木木表現漸有大將之風。（圖／三立提供）

木木也說，去年很緊張，前一晚都睡不著，但彩排完就很期待趕快開始，只要準備好，就沒有想像中可怕，希望今年也不要讓大家失望。

▲▼「第60屆金鐘獎」 星光大道主持人發布會-夏和熙,木木（林葦妮）。（圖／記者黃克翔攝）

▲夏和熙,木木（林葦妮）已開始培養默契。（圖／記者黃克翔攝）

「第60屆金鐘獎」包括「廣播金鐘獎」、「節目類金鐘獎」、「戲劇類金鐘獎」三場典禮，並於台北流行音樂中心舉行，10/11為「廣播金鐘頒獎典禮」，10/17「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，三場典禮皆由三立電視台負責製播。詳細典禮及金鐘60系列活動可上金鐘獎官方FB查詢。

▲▼ 「第60屆金鐘獎」 星光大道主持人發布會-木木（林葦妮） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲木木（林葦妮）認為還想瘦到45公斤 。（圖／記者黃克翔攝）

剛剛
剛剛
2分鐘前0

大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝

8分鐘前0

劉品言懷孕7個月已知寶寶性別　連晨翔曝「按摩情趣」講到老婆甜笑

14分鐘前0

胡一天「牽手正妹」爆戀情！陸網卻心疼她：拍戲從全世界帥哥路過

15分鐘前0

YTR泰辣吻照放閃老公考拉！　公開「開放式關係」：同甘共苦了10年

23分鐘前0

黃鐙輝結婚頭一年就想離婚　想勸和大牙跟前夫　「不發脾氣是本事」

25分鐘前1

愛雅懷孕「丫頭一得知淚崩」！劉品言：我孩子帶朋友來了 胎兒性別曝

25分鐘前0

金鐘60星光主持人木木大爆　《嗨！營業中》最不受控完全無法攻擊

25分鐘前0

曾是男偶像還唱紅經典情歌　消失歌壇N年…跨足遊戲產業驚人近照曝光

29分鐘前20

《進行曲》建中鮮肉「裸身吹喇叭」練習片曝！黃牛價炒到3倍　文化部發聲關切

48分鐘前0

NIO化身愛神邱比特！　越南街頭邂逅「大談男男戀」

