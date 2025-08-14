金鐘60星光主持人木木大爆　《嗨！營業中》最不受控完全無法攻擊

記者葉文正／台北報導

第六十屆金鐘獎今天星光主持群正式亮相：節目類由夏和熙與木木（林葦妮）擔綱，戲劇類則首次由男男組合黃鐙輝與黃迪揚擔任。他們自稱「星光四將」，結合專業與魅力。其中木木也是去年節目類星光主持人，她笑說去年最答非所問的入圍者是《嗨！營業中》，但也讓她不知道怎麼進攻，但是仍很快樂。

▲夏和熙(左起)、木木、黃鐙輝與黃迪揚，將在金鐘星光大道主持。（圖／三立提供）

夏和熙是首度主持金鐘獎星光大道，對於第一次擔綱重任，他也坦承：「我壓力很大，但是當主持人到現在，能夠有這個機會主持星光，也算是達到演藝事業的里程碑，但我去年走紅毯太瘦了，體態部分，我都會先用冰塊冰敷臉，再去游泳，把身體水分都排掉，也不能喝湯，鈉含量太喔高，雕塑到現在，原本我是68公斤，現在已降到60公斤，身高是181公分。」木木雖只有49公斤，目標瘦到45公斤，笑說夏和熙的瘦真的很逼人。

▲夏和熙與木木搭檔節目類星光主持。（圖／三立提供）

木木因去年已有主持經驗，在紅毯已是學姊，但她也笑說：「我不敢說指導啦，但如果有問題我會跟他們說，去年一切都很好，團隊讓我放心，沒有突發狀況，豪平哥也讓我放心，這次希望讓和熙哥玩的很快樂，雖然有答非所問的入圍者，例如遇到《嗨！營業中》的團隊，問他們問題，不管我問什麼，他們都回《嗨！營業中》，讓我不知道怎麼進攻，但他們讓我很快樂。」

▲木木表現漸有大將之風。（圖／三立提供）

木木也說，去年很緊張，前一晚都睡不著，但彩排完就很期待趕快開始，只要準備好，就沒有想像中可怕，希望今年也不要讓大家失望。

▲夏和熙,木木（林葦妮）已開始培養默契。（圖／記者黃克翔攝）

「第60屆金鐘獎」包括「廣播金鐘獎」、「節目類金鐘獎」、「戲劇類金鐘獎」三場典禮，並於台北流行音樂中心舉行，10/11為「廣播金鐘頒獎典禮」，10/17「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，三場典禮皆由三立電視台負責製播。詳細典禮及金鐘60系列活動可上金鐘獎官方FB查詢。

▲木木（林葦妮）認為還想瘦到45公斤 。（圖／記者黃克翔攝）