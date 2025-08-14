大牙承認「老公對我沒話說」！結婚1年就變樣 現況曝：都努力過了

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）14日無預警宣布已和小7歲老公阿廖師（廖勛威）離婚，沒有嚴重爭吵，也沒有第三者介入，「我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」只不過，她過往上節目吐露結婚1年，男方就對自己無話可說的片段，也隨之被挖出來了。

▲大牙結婚1年就吐露老公對她無話可說。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



大牙當時上《一袋女王》有感而發地說，「男人結婚前跟結婚後真的是變蠻多的。」接著，她坦言兩人剛交往時很有話聊，男方也會甜言蜜語，「結了婚之後，他沒有話，對我沒有話說」，但對她的朋友都很有話說。

阿廖師當時無奈地說，自己可能在外面就把講話的額度用光了，回到家就沒話能講。此時，梁赫群搬出2張LINE的私訊截圖，「阿廖師拈花惹草的證據，因為他們要來偷情了。」一秀出，原來對象是謝承均，阿廖師先問謝怎麼還沒睡，聽到對方失眠，他接著回：「是不是太想我了，我現在過去啊。」

▲▼阿廖師和謝承均的對話被搬出來。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

當聽到謝承均隔天要打疫苗，阿廖師又主動問：「要不要過去照顧你？」謝承均婉拒後，他又接著說：「真的沒關係欸，我幫你開車，買三餐，咖啡，扶你走路，背你也可以。」

對此，謝承均趕緊解釋和阿廖師是在開玩笑，大牙聽了只能感嘆說道：「他跟我就不會這樣開玩笑，我連睡前暢聊都沒辦法。」每次睡前想要聊聊天，對方就會回「不是要睡覺了嗎，趕快睡覺好不好」，讓她相當無奈。

▲大牙和阿廖師和平離婚。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

如今，大牙與阿廖師的婚姻關係雖然已畫下句點，但也看清更適合當朋友，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。」