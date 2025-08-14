《Señorita》卡蜜拉來台「零遮掩逛寶雅」！　天后打卡嗨喊：買很多可愛小物

記者蕭采薇／台北報導

歐美樂壇「拉丁小天后」卡蜜拉（Camila Cabello），憑藉著《Havana》、《Señorita》等洗腦神曲紅遍全球，14日即將在高雄開唱。她也在tik tok上傳在高雄的旅行vlog，不但去了名勝龍虎塔，還逛了在地美妝店「寶雅」，讓粉絲笑說，真的很入境隨俗。

▲卡蜜拉憑藉《Havana》、《Señorita》等洗腦神曲紅遍全球。（圖／路透）

卡蜜拉帶著全新世界巡迴《Camila Cabello Yours, C Tour》於8月14日首度在高雄流行音樂中心開唱。她在香港演唱會結束後直接來台，並帶著家人一起到台灣旅行。一行人在高雄就像觀光客一樣興奮打卡，在歐美總是狗仔焦點的卡蜜拉，在亞洲終於能放鬆，她零遮掩的逛街、拍觀光客美照，非常享受的港都的生活。

▲卡蜜拉在高雄觀光，還入境隨俗的逛了寶雅。（圖／翻攝自卡蜜拉tik tok）

而在影片中，也赫然出現台灣女生必逛、在地的美妝店「寶雅」，卡蜜拉也在影片裡笑說：「我在這個商場買了很多可愛的小東西。」對於這回到高雄開唱，卡蜜拉先前曾感性地說：「我想把這次巡迴當作一封寫給你們的情書，也獻給這個夏天。」

▲卡蜜拉在高雄觀光，特地去買了珍奶喝。（圖／翻攝自卡蜜拉tik tok）

卡蜜拉年僅15歲就從選秀節目脫穎而出，加入女團Fifth Harmony（五佳人），以其獨特的舞台魅力、火辣拉丁風情及性感靈魂唱腔迅速走紅。單飛後生涯至今已發行四張專輯，累積超過120座大獎肯定，並四度入圍葛萊美獎，締造多首破億神曲。

▲卡蜜拉到高雄的名勝景點「龍虎塔」打卡。（圖／翻攝自卡蜜拉tik tok）