鹿希派監視器「抓包雙面人員工」！　暴怒還被嗆：要不是你誰早開扁

記者張筱涵／綜合報導

藝人鹿希派近來除了演藝工作外，也投入餐飲業經營牛肉麵餐廳，日前在節目《11點熱吵店》上分享了一段令他印象深刻的員工管理經驗。

鹿希派回憶，故事發生在餐廳規模尚未擴張到三家分店、自己仍需站櫃檯兼洗碗的時期。他當時看中一名年僅20出頭、腦筋靈活的男員工，認為對方年輕有衝勁，願意多承擔責任，便以月薪4萬多聘用並培養，該員工起初也表現出願意學習的態度。

然而，有一天餐廳打烊後，鹿希派請該員工留下來準備隔天的小菜。回家後發現錢包落在店裡，便透過監視器確認位置，意外發現員工依然待在店裡，一邊坐在櫃檯講電話、一邊聊得相當開心。隔天詢問對方為何晚走時，對方先稱是在做小菜，但又表示早上發現小菜不理想而全部丟掉，導致開店時客人已在排隊卻沒有準備好的食材，鹿希派坦言，這件事不僅讓他多付加班費，還白白浪費了食材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鹿希派發現員工不只假加班，還浪費食材。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



不久後，更離譜的事情發生了！鹿希派在廚房小廁所的馬桶裡發現菸蒂，對餐廳衛生而言屬重大問題，再度調閱監視器，確認肇事者正是同一名員工。面對指責，對方不僅態度不佳，甚至私下對其他同事抱怨，口出「要不是他是誰，我早就扁他了」的言語。

▲鹿希派發現同名員工還在店內抽菸。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



鹿希派表示，雖然當時氣憤難當，但為避免事態擴大，並未向父親吳宗憲提及，而是選擇立即讓該員工離職。他也強調，經營餐廳除了用人要謹慎，店內設置監視器更能保障雙方權益。

▲鹿希派發得知員工私下講壞話。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！