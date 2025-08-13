趙露思喊「不接業配」被抓包？　直播手機對話全曝光遭疑打臉

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星趙露思因和經紀公司的糾紛，目前暫停演藝工作，並每天開直播與網友互動。她曾表示自己不接業配，在直播中分享的東西都只是自己平常喜歡的東西。不過，有眼尖網友13日指出她在直播中，疑似與廠商溝通如何置入。

▲趙露思近日深陷風波。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

在趙露思的直播畫面截圖中，可以看到她的手機剛好開著聊天室畫面，聊天對象說道：「裡面放我們現有的品嗎？比如放襪子。」群組名稱則為「moonmoi設計部」，引不少網友質疑她自打臉「不接帶貨、純分享」的立場。

▲▼趙露思的手機畫面全被拍到。（圖／翻攝自微博）

隨後，趙露思粉絲立即發聲辯護，表示畫面可能是遭到惡意剪輯或斷章取義。有人提出直播當下實際顯示的是「歌單界面」，但目前未有完整的片段佐證。與此同時，有知情人士指出，聊天群組「moonmoi設計部」實為趙露思閨蜜的品牌相關群組，與藝人本人無直接關係。

而近日趙露思也捲入「助農風波」。先前，她曾推廣高價蘋果汁（每238ml售價新台幣42元），表示是為了幫助農民銷售。不過，有網友扒出生產蘋果汁的公司是她好友的公司，蘋果汁是收購農民的瑕疵產品再加工售出，且該公司更被揭發偽造「助農大使」公章，掀起熱議。

對此，趙露思在直播中無奈回應：「錢沒到你兜，也沒到我兜，得到幫助的人才會覺得得到幫助。」強調自己並沒有拿錢，而消費者願不願意掏錢去嘗試，也是大家自己的選擇，「大家站在的起點和起跑線都不一樣了，但總要物盡其用吧，無論是產品還是流量，總要物盡其用吧。」

▲趙露思回應助農爭議。（圖／翻攝自微博）