一天體驗國小3校隊訓練！　修杰楷被躲避球「全國冠軍」打爆虐慘

記者黃庠棻／台北報導

藝人修杰楷開設YouTube頻道《修TIME》，不只邀請到自己的演藝圈好友，像是蕭敬騰、楊銘威、張鈞甯等，就連老婆賈靜雯也現身助陣，他也出現在博物館、菜市場裡體驗文化，最新一集播出他到國小體驗校隊的運動訓練。

▲修杰楷到國小體驗校隊的運動訓練。（圖／修TIME提供）

首先加入躲避球隊，修杰楷訓練閃躲技巧，對近距離又超快球速嚇得尖叫連連，接著他加入的隊伍開啟躲避球比賽，賽前虛心請教技巧，並再三請求並隊友保護自己，露出緊張、膽小的一面。

比賽過程中，修杰楷不斷做鬼臉吸引對曾奪下「全國冠軍」的敵隊注意，但他的躲避技巧不足，被打得落花流水，幾次來回後，意外成為落單的目標物，所幸最後他「將功贖罪」成為隊伍獲勝的關鍵，不過問到他當日的表現，有同學直接回答「0.1分」。

隨後，修杰楷與田徑隊的小朋友一起比賽跑步100公尺，雖然平時有在訓練體能，但他就算努力衝刺，還是沒能追上第一名；最後，他加入划船隊比賽500公尺競速，體驗進行到尾聲，他累到說不出話，整個人汗流浹背。

和小朋友運動競賽的過程中，修杰楷回憶起學生時期操場運動的時光，感到非常熱血，不過他也不免感嘆自己的體力「有點吃不消，只能說我真的老了！」