江蕙師妹是她！　吳申梅隔10年帶媽媽再次朝聖演唱會…曝1遺憾

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅昨（12日）帶媽媽朝聖天后江蕙（二姐）演唱會，她直呼：「經過這麼多年，終於又盼到二姐演唱會！」能與母親一同欣賞二姐十年後再度開唱，她感性表示：「看著舞台上陪伴我成長的天后，熟悉旋律彷彿把我帶回童年時光。」當江蕙唱到〈斷腸詩〉，她更忍不住紅了眼眶。

▲▼吳申梅與媽媽去看江蕙演唱會。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

唯一可惜的是，吳申梅笑說沒搶到特區票，「如果坐在海景第一排跟二姐面對面就完美了！」不過她也惜福表示，2樓視野極佳，更能宏觀舞台燈光與機關，「已經非常滿足！」她也分享意外與身邊歌迷結緣，一起拍照、加油打氣，「能與家人及同好共度美好夜晚，格外幸福。」江蕙安可時回到舞台，清唱〈甲你攬牢牢〉與全場告別，「真的太有心、太感動了！」

吳申梅當年曾與江蕙同門，出道即以《思念無罪》入圍「金曲24」最佳台語女歌手與專輯獎，一砲而紅。她表示，二姐神級唱功與歌壇風範都是後輩學習目標。私下她更是演唱會「觀摩富翁」，近年包括張學友、劉德華、五月天、周杰倫、張惠妹場場朝聖，上週更是剛朝聖濱崎步小巨蛋，心滿意足地說：「超級過癮！心靈生活太富足了！」