486先生坦承年營收十幾億　被羞辱到很不堪「沒有半分僥倖」

知名網紅486先生(陳延昶)多年來帶動團購，受到婆婆媽媽歡迎，今天他發文表示，自己從小是家境貧寒，邊擺攤邊念書，直到有今天的團購王國，並分享年營收十幾億元，但他也提到雖然營收高，但這中間完全沒有任何僥倖。

486先生從不諱言自己的出身，「我從小在單親與寄養環境下長大，小時候為了減輕父親債務邊讀書邊打工，曾在路邊攤擺攤叫賣、到餐廳當服務生、到飯店當學徒，甚至做過油漆工、送報生、送羊奶等工作，我的童年不像別人在玩樂中學習，反而比較像被時間推著走，忙著成熟、忙著分擔，然後就這麽長大了。 」

486先生也說，退伍後進入震旦集團當業務，每天堅持將準備好的50張名片發送完畢，訓練自己陌生拜訪的能力才能休息，曾有過被人羞辱的不堪、也有過大雨淋濕的狼狽，但我不服輸，堅持拼下去的毅力讓我刷新業績紀錄，成為當時全公司最年輕主管。

2003年他離開震旦集團，因為興趣創立了攝影教學網，成為接案最多、鐘點費最高的商業攝影師。也因為我愛分享的個性，讓一直持續經營的部落格累積超過2.5億瀏覽，累積了不少婆婆媽媽輩的粉絲，後來為了解決家中惱人的家事和兒子過敏問題，我接觸到掃地機器人與空氣清淨機等家電，分享心得後意外帶動團購，就這樣誤打誤撞成立了「486團購」。

486先生更說，公司成立至今，雖然像是無心插柳，卻沒有半點僥倖，就算現在年營收十數億，我依然戰戰兢兢。我這個窮人家的小孩，靠著自己的努力翻身成為一家中小企業的老闆，這之中有太多故事可以分享，如果你不嫌棄，願意聽聽我這個老男人的創業心得、人生觀等，歡迎大家追蹤這些平台，我會用短影片的方式讓大家認識更多面向的陳延昶。