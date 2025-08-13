Lulu爆將新接2新節目！5人卡司曝　《明星製作公司》獲700萬補助

圖文／CTWANT

34歲女星黃路梓茵（Lulu）因《綜藝大熱門》收攤，被爆手上節目歸零，時報周刊CTWANT則掌握獨家消息，她確定落腳TVBS與曾莞婷合作的周六晚間新節目《明星製作公司》，該節目除了兩大天后同台外，還邀來Lulu的老搭檔陳漢典，加上風田、楊銘威，5人一起主持。

▲Lulu接下《明星製作人》、《開伙開伙》，兩個實境秀主持棒。（圖／侯世駿攝／CTWANT）



《明星製作公司》由Lulu領軍，她將在節目中和曾莞婷、陳漢典、風田，與楊銘威，一起執行製作拍攝「節目中的節目」，還會分別擔任製作人、導演、企劃、編劇等等不同角色，5個人各司其職，完成每次來賓所指派的不同任務。而拍攝過程也將成為一檔與眾不同的實境秀在電視上呈現，而最終拍攝的成果則會在YouTube頻道播出，開創電視節目新紀元。

▲全新實境秀將由Lulu和老搭檔陳漢典，以及風田、楊銘威、曾莞婷，5人一起主持。（合成圖／本刊資料照、翻攝自臉書／CTWANT）

據悉《明星製作公司》一開始就已鎖定Lulu與陳漢典等人一同主持，早在去年8月就和同一電視台的《來吧！哪裡怕》一起拿到文化部「113年度電視及新媒體內容製作補助案節目類」補助金，《來吧！哪裡怕》為850萬，企劃新穎的《明星製作公司》則獲得7百萬元補助。

▲《來吧！哪裡怕》在去年拿到850萬補助金，企劃新穎的《明星製作人》則獲得7百萬元補助。（圖／翻攝自文化部網站／CTWANT）

對於《明星製作公司》將在明年初接替因六棒成員威廉閃兵而停擺的《來吧！哪裡怕2》周六播出時段，先前電視台已回應表示：「TVBS一直都有原創作品在籌備中，待可以分享的時候一定會進一步讓大家知道。謝謝大家。」此外，Lulu還將在TVBS開設另一新節目《開伙開伙》，她將與一位日本主廚、一位韓國主廚，3人一起開著餐車踏上環島之旅，她手上節目不但沒有歸零，還好事一加一呢！

對於Lulu喜事一加一將在TVBS連開兩個新節目，Lulu經紀人回應本刊表示：「謝謝電視台提供就業機會，錄取通知還是得問TVBS。」而本刊記者詢問TVBS公關，至截稿前未獲任何回應。

▲《來吧！哪裡怕2》傳因威廉（右）閃兵而停擺。（圖／翻攝自來吧！哪裡怕臉書／CTWANT）

