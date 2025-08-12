粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

記者孟育民／台北報導

藝人粿粿與范姜彥豐結婚三年，育有女兒「小粿醬」，夫妻倆過去時常在社群平台曬恩愛，近期卻屢屢傳出婚姻生變的消息，兩人至今並未正面回應，依舊各過各的生活。《全明星》戰友孟潔今（12日）出席好看娛樂出品的《最強的身體》記者會，被瘋狂追問相關話題，粿粿經紀人王貞妮則出面首度回應，僅表示，「我們沒什麼可以回應的，大家放過孟潔。」

▲粿粿、范姜彥豐履傳婚變。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

孟潔表示並不知情粿粿婚姻狀態，私底下並無太多交集，「可能會回個限動、按個愛心，但是我們平常也不太會聊天，因為她紅隊，我籃隊，我們只到第三季，後面我們就沒有聯絡了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孟潔表示私底下並無和粿粿聊天。（圖／翻攝自Instagram／mengj215）



事實上，范姜彥豐日前與女兒慶祝自己33歲生日，貼文中僅出現父女合影，並寫下「突然明白一些人事物」，語氣耐人尋味，導致外界揣測不斷。好友黃沐妍先前出席活動被問及此事，坦言曾關心夫妻倆，范姜彥豐則回應「不用擔心」，但未正面回應婚姻問題。

而粿粿8月3日迎來31歲生日，但丈夫范姜彥豐未公開祝福，反而獨自去看電影，並表示「充到電的感覺，成就解鎖」，未提及妻子，粿粿9日在Instagram上傳帶女兒出遊的照片，寫道：「快樂的長大愛你。」依舊未見范姜彥豐身影。兩人近幾個月來社群互動驟減，最後一次夫妻合照停留在兩個月前。