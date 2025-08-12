記者葉文正／台北報導

樂天女孩「嘎琳」（胡佳琳）日前遭周刊爆料帶著行李箱，駕車夜奔至內湖區一棟商辦大樓，停車後現身幫他搬行李的男子是百億富豪黃苡峻的司機，車子也停了長達3天之久，引發外界聯想，今天她現身最強應援「樂天女孩」邁向國際記者會，被問到緋聞時，嘎琳也做出回應。

▲ 最強應援「樂天女孩」邁向國際-行前記者會-筠熹(左起),嘎琳,若潼,琳妲,小紫。（圖／記者黃克翔攝）

樂天女孩近期國外活動不少，除了到香港會粉絲，在8月22日至24日將由「河智媛、岱縈、琳妲、KAHO、KIRA、小紫」等六位女孩打頭陣，前往參加香港科技盛會「2025香港電腦通訊節」，接下來8月26日至9月06日，樂天女孩隊長曲曲與特級副隊長筠熹，將帶領「嘎林、若潼、小紫、琳妲、穎樂、岱縈」共八位女孩一起出征美國大聯盟，參與運動家、國民、海盜三支球隊主辦的「台灣日」活動，善盡親善大使責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 最強應援「樂天女孩」邁向國際-行前記者會-KAHO(右起),河智媛,Kira。（圖／記者黃克翔攝）

嘎琳對這趟美國行非常期待，畢竟是可以去美國，準備很多東西，MV也剛拍完了，海外應援部分，還要記隊形會很忙。至於她被傳與百億富商的緋聞，嘎琳則表示：「我都沒有發現跟拍，每天就是出門工作，與其被傳那些事情的話，我會比較專注在工作上。」對於緋聞回應方式相當官方。

▲琳妲,嘎琳,若潼,筠熹,小紫將前進美國。（圖／記者黃克翔攝）

而對於嘎琳與黃苡峻司機的互動，樂天桃猿球團之前也回應：「據了解，嘎琳當天是參與汽車保養產品的拍攝，地點為廠商租借的商用場地。由於現場拍攝人員眾多，亦不清楚黃先生是否在現場。請勿過度揣測與聯想，謝謝關心。」

▲ KAHO(右起),河智媛,Kira期待香港行。（圖／記者黃克翔攝）