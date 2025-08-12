陳淑芳獲金馬終身成就獎！68年演藝路零架子　包辦影后＋女配謙虛回：給機會就演

記者蕭采薇／台北報導

金馬執委會於12日宣布，第62屆金馬獎「終身成就獎」將頒給演員陳淑芳。陳淑芳過去雖曾獲得過兩座金馬獎，但執委們強調這座終身成就獎不只肯定她的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬，邁入影壇已68年的陳淑芳身體力行地示範「表演，可以是一輩子的追求。」

▲陳淑芳憑《孤味》精湛演技榮登金馬影后。（圖／金馬執委會提供）

陳淑芳接獲得獎消息後開心地表示：「很高興獲得金馬獎終身成就獎！」更強調演戲是她一生的志趣，她不但沒有因為得獎而漲價，她也不挑角色，只要記得她，給她機會，她願意繼續演下去。她將於11月22日在台北流行音樂中心舉行的第62屆金馬獎頒獎典禮接受這份榮耀。

出生於1939年的陳淑芳，現年86歲。1957年以台語片《誰的罪惡》出道，無論是黑白台語片、只有老三台時代的電視劇、以及後來各式各樣類型電影，都能看到她的演出。

寬廣的戲路與積極的演出態度，也讓她成為台灣新電影最常出現的面孔之一，演出電影包括《風櫃來的人》、《殺夫》、《結婚》、《青梅竹馬》、《戀戀風塵》、《桂花巷》、《悲情城市》、《多桑》、《春花夢露》、《天馬茶房》等。有線電視崛起後百家爭鳴的戲劇節目，更讓她成為跨世代觀眾都耳熟能詳的國民阿嬤。

▲86歲的陳淑芳活到老演到老，獲頒第62屆金馬獎「終身成就獎」。（圖／金馬執委會提供）

陳淑芳的敬業與演技亦深受新世代導演倚重，而她不計戲份與製片規格的雅量，也造就演藝生涯的高峰。她因接演許承傑導演的短片《孤味》，才有後來衍生為長片並讓她榮登金馬影后的《孤味》。同年她還以鄭有傑導演的《親愛的房客》獲得金馬獎最佳女配角，創下金馬獎史上一次抱走女主角、女配角兩項大獎的紀錄。

得獎後，她除了勤做公益，依然演出不輟，而且不論電影、電視，長片、短片，甚至只是配音，也都熱心投入。她曾為謝文明導演的金馬獎最佳動畫短片《夜車》獻聲，而兩人再續前緣的動畫短片《螳螂》也剛寫下入選威尼斯及多倫多影展的佳績。

▲陳淑芳以《親愛的房客》獲得金馬獎最佳女配角。（圖／金馬執委會提供）

第62屆金馬獎將於10月1日公布入圍名單，11月22日舉行頒獎典禮。2025金馬影展則將於10月26日開始售票，11月6日盛大開幕。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網。