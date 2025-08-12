模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

記者張筱涵／綜合報導

香港演員楊尚斌於昨（11）日凌晨4時20分離世，享年43歲。其弟稍早透過楊尚斌的社群平台發布訃聞，未透露確切死因，但表示他走得平靜，離開時有母親、弟弟及摯友陪伴在側，並感謝各界多年來的關心與支持。喪禮安排將於稍後公布。

▲楊尚斌享年43歲。（圖／翻攝自Instagram／ben_yeung1013）



《香港01》報導，楊尚斌的弟弟在貼文中寫道：「如今，他終於可以放下一切痛苦與困擾，回到父親和天父的懷抱，得到永恆的平安。」並希望所有愛他的人，都能記住他生前溫暖的笑容。

楊尚斌1997年參加《全港至like黎明模仿大賽》奪冠，翌年在加拿大新秀比賽再次封王，2000年代正式出道，曾簽約英皇娛樂並與容祖兒拍攝廣告，但發展不如預期而提前解約。之後轉行擔任舞者，曾為林憶蓮巡演伴舞，並與何浩文等人組成男團Bro5。團隊解散後，他進修戲劇，獲導演彭秀慧賞識，參與舞台劇及電影《29+1》，在片中飾演周秀娜的男友，更展現模仿黎明演唱《對不起，我愛你》的招牌技能。

近年楊尚斌鮮少公開作品，2024年曾在社群透露受抑鬱困擾，寫下：「我已經忘記了從何時會懂得笑。卻不知不覺習慣了把自己藏起來。#抑鬱呀你很煩人 #祝福很久沒見的朋友親友們健康快樂 #抑鬱加酒精等於自殺我兩樣都唔想要。」消息傳出後，不少粉絲與圈內好友紛紛表達不捨與哀悼。