藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

記者陳芊秀／綜合報導

59歲「時尚教主」藍心湄向來以光鮮亮麗的形象示人，12日凌晨卻罕見曬出自己收工後的疲憊樣貌。她文末更透露「我長臭嘴角（口角炎）」，令大批網友不捨心疼：「太累了喔！」

▲藍心湄曬照在工作室上妝工作。（圖／翻攝自臉書／藍心湄）

藍心湄打卡在林炳存工作室上妝，發文「收工洗好躺平」，並向工作團隊道謝「大夥辛苦啦，非常感謝」，透露是剛結束長時間工作後的真實狀態。其中一張照片，她頂著素顏自拍，戴著玳瑁框大眼鏡，雙眼快閉上，表情看起來相當疲倦。更引人注目的是，她的下嘴唇明顯長了一顆唇瘡，本人也大方直言：「沒看錯，我長臭嘴角。」

▲藍心湄曬素顏照，坦言長臭嘴角。（圖／翻攝自臉書／藍心湄）

即使是凌晨發文，仍湧入大批網友留言建議「喝椰子水退火」、「太累壓力也會」、「喝新鮮椰子水會好的很快」、「用泡過的紅茶包。覆蓋在臭嘴角上消炎消腫的快。試試看。（藥局教的）加上吃B群。」。有人心疼「姐姐、火氣太大了⋯⋯別太累」、「有沒有妳去看醫生是否太累了」、「太操勞，免疫系統下降！心湄姐好好休息睡個覺」、「辛苦了奇異果吃起來」、「辛苦美麗的天后了，好好休息一下，讓自己舒服些」。