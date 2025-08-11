掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

記者孟育民／台北報導

吳宗憲2023年簽約女歌手MIUSA妙莎，當時就明令下達禁愛令，還在她身上砸了近千萬發片、出單曲等，不料去年Miusa被拍到和陳零九過夜後就被冷凍，吳宗憲日前受訪時更直接開罵Miusa如果想要成為天后，就該放下七情六慾，要她閉門思過，而稍早MIUSA妙莎發文自行宣布：「我和前經紀公司容易文創前陣子已經結束合作。」對此，吳宗憲也做出回應。

▲ MIUSA宣佈和經紀公司解約，吳宗憲說話了。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel、記者李毓康攝）



MIUSA和「容易文創」解約，昔日老闆吳宗憲說：「就理念不一樣，溝通不良，我也沒那麼多時間。絕大多數，我都是付出的人，沒有了緣分，講再多也都是多餘的。」吳宗憲坦言，經紀公司開了38年，這輩子還沒跟任何一個藝人對簿公堂過，「說我傻也好，說我天真也可以，但是我就喜歡這些有才能而沒機會的人。」

吳宗憲引用幸運草第4原則「解決別人的困難，也找到自己問題的答案」，最後有感而發說：「這就是善的循環，謝謝每一個合作過的人，願意放過善良可愛的憲哥，合則來不合則去。」據悉他並未要求MIUSA付解約金就讓她走人，相當佛系。

▲吳宗憲並未要求支付違約金。（圖／記者湯興漢攝）

MIUSA妙莎稍早發文表示：「感謝大家的關心，先跟大家分享近況，我和前經紀公司容易文創前陣子已經結束合作，感謝憲哥像爸爸一樣的照顧，還有謝謝曾經幫助過我的工作夥伴們，這段經歷我會一直記得。」