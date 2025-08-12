禁慾天師愛上傲嬌千金《子夜歸》開播日曝光！許凱新戲佔有慾超強

記者黃庠棻／台北報導

由《延禧攻略》許凱與《半熟男女》田曦薇共同主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，正式宣布將於8月18日獨家登陸Disney+。融合志怪元素、冒險歷程與命定情感，帶領觀眾穿梭於一段奇幻而深情的宿命牽絆。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）



《子夜歸》劇中，許凱飾演外表冷峻、實則身懷捉妖之術的天師「梅逐雨」，他是來自常曦宮的天師、修行清心寡欲之道。兩位主演日前在活動上也分享《子夜歸》的精彩看點，許凱透露角色的多層次魅力「梅逐雨是個武力值超強的角色，白切黑的他佔有慾也超強，與絕美武禎的愛恨糾纏絕不能錯過」。

田曦薇在《子夜歸》中則挑戰雙重身分，白日是恣意張揚的紈絝貴女，夜晚則化身神秘貓妖「武禎」，直呼「看清冷者墜入愛河，看兩個不能相愛的人愛恨糾纏，看常美妙的奇幻畫面！」

近期，許凱、田曦薇為宣傳《子夜歸》合體參與綜藝宣傳活動，互動自然又充滿火花。現場既有許凱騎車環抱田曦薇的「甜蜜單車抱」，也有田曦薇突擊從背後摟住許凱的「背後抱」瞬間等高糖名場面。兩人在貼身共舞時默契滿點，互動充滿CP感，讓粉絲直呼「嗑到了！」

Disney+近期也釋出《子夜歸》全新預告，勾勒出命運糾纏與愛恨交織的主線情節，視覺質感與角色張力雙雙在線，令劇迷更加期待開播。故事圍繞清正小郎君梅逐雨（許凱飾）及長安縣主武禎（田曦薇飾）之間的宿命牽絆，攜手護佑長安的故事。該片由曾執導《墨雨雲間》、《太子妃升職記》的侶皓吉吉擔任導演。

