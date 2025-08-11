白家綺突收導演道歉！　「拍戲從來不是誰等誰」：我收到了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人白家綺近年來在戲劇、綜藝領域表現亮眼，深受觀眾喜愛。昨（10）日，她透過社群媒體分享了一則在拍戲現場的暖心故事，透露因等戲時間較長，竟意外收到導演與工作人員的特地致歉，讓她深受感動，並藉此分享了自己對於團隊合作的深刻體悟，展現了高度的專業與同理心。

▲白家綺分享拍戲點滴。（圖／翻攝自白家綺臉書）



白家綺在文中表示，身為一名演員，她早已將「等待」視為工作的一部分。無論是等待天氣放晴、燈光到位、道具準備齊全，甚至是等待情緒醞釀，這些都是拍戲生活中再正常不過的日常。

然而，在昨日的拍攝現場，劇組的導演和工作人員卻因為讓白家綺等候的時間稍長，不只一次特地前來向她表達歉意。這個突如其來的舉動，讓她內心滿是感動。她溫暖地回應：「拍戲從來不是誰等誰，我們是一起，為了同一個目標，同心協力完成一場又一場的作品。」

▲白家綺近年在綜藝、戲劇圈都有亮眼表現。（圖／翻攝自白家綺臉書）



白家綺認為，每一個環節都需要時間準備，團隊中的每個人都在自己的崗位上全力以赴，其實沒有人需要為此感到抱歉。但她也深刻體會到，這份道歉背後所代表的意義，「那是一份尊重，也是一份體貼，我收到了。」

藉此機會，白家綺也向所有在現場一同努力的夥伴們表達了誠摯的感謝：「不論是早起、冒雨、忍耐炎熱的天氣，或是默默扛起的種種壓力，都是為了讓鏡頭前的一切，更好。」文末，她也充滿正能量地向團隊喊話，期許未來的路能繼續一起努力。