《槍口彼端》最帥反派金英光　TOP 10魅力你不能不知道

文／妞新聞

看完《槍口彼端》的各位還活著嗎？這位「反派」文白aka金英光，不只殺氣十足，連魅力都能一槍爆擊少女心。妞編輯我看一眼就入坑，瘋狂惡補過去的他，發現原來我早就看過他好幾次！現在直接幫你盤點這位男人到底有什麼本事，讓我們討厭不起來？（警告：小心入坑）

金英光魅力Top10：

1.模特出身轉演員「氣場碾壓」

走路像走秀，舉手投足都像是在拍廣告。出道模特、全球精品走透透，Dior、Vivienne Westwood、Etro通通走過，更成為Dior Homme首位亞洲時裝秀模特兒，根本活體衣架界王者！直到2009年，他才轉以演員身分出道。

2.「模特界復仇者聯盟」

他過去和李洙赫、金宇彬、盛駿、洪宗玄是模特兒界的好友，被稱為「模特兒界的復仇者聯盟」。尤其和李洙赫更是情同家人般的摯友，兩人從模特兒時期就認識！想像這兩個人同時站在一起的模樣，好像對眼睛太好。

▲金英光過去與李洙赫、金宇彬、盛駿、洪宗玄是模特兒界的好友。（圖／IG@aksakfn12、@leesoohyuk）

3.為戲瘦身23公斤



身高189公分的他，光腿長其實就112公分了，但目前體重竟然只有70公斤。他透露過去一度胖到93公斤，是為出演《槍口彼端》文白這個角色，決定主動減重，就是希望讓自己更符合角色，專業的態度讓人敬佩。

4.演什麼像什麼

金英光能夠將不同角色詮釋得栩栩如生，讓觀眾留下深刻印象，不管他飾演《命定之人》殺人魔或《原來這就是愛啊》暖男都能讓觀眾信服。

5.189cm輕鬆營造「CP感」

他有個神奇體質：無論男女，只要站他旁邊，就會冒出戀愛感！和朴寶英在《你的婚禮》組成「最萌身高差」情侶檔，兩人相差近30公分，畫面超像漫畫走出來；到了《惡人傳記》搭檔申河均，兩人站在一起竟意外擦出「熟男CP」火花，更神的是和金南佶主演《槍口之下》，本是互相敵對的動作戲，結果兩人對峙橋段太有張力，難免誤會有點BL成分在裡面，連網友都留言：「怎麼什麼都能來電？」

6.大寫的I人

個性超靦腆，話不多。這次在劇中飾演的是個性活潑、充滿魅力的「文百」這樣外向型（E）的人格，讓他有壓力，畢竟他是內向型（I）不過不說真的看不出來，因為開拍後他就像是戲精上身，相當完美的詮釋了角色的個性。他還曾說自己沒有帥哥包袱，反派、醜角照接不誤！（不管演什麼我都看～）

7.寵物名字竟出自《槍口彼端》

金英光養了兩隻貓，是標準貓派，從他的IG上就能看出來，雖然不常營業但時不時會放貓咪的照片、影片，甚至他在粉絲見面會的時候就有提到，他的小貓名字來源是從《槍口彼端》文白這個角色來的，因此一隻叫小文一隻叫小百！

8.自立門戶當老闆

2017年，金英光和前經紀人自立門戶，共同創立韓國娛樂經紀公司「Wide S Company」一起闖蕩演藝圈，當自己的老闆。

9.自律健身狂＋保健品的信徒

在我獨自身活裡面把家裡打理得相當整潔，早晚都會跑健身房，是把「健康」變成生活態度的男人，也有為了身體的柔軟度而去上皮拉提斯，真的是值得妞編輯看齊，再來愛惜身體的他也曾在節目上說過自己每天吃20種保健品（會不會吃太多？）

10.不炒作，全靠實力走到今天

不靠綜藝、不走浮誇，默默從《皮諾丘》、《原來這就是愛啊》演到《槍口彼端》，戲路越來越廣，人氣也穩穩升，這種低調閃光型，最讓人陷得深。之前看《命定之人》就覺得他不簡單，結果沒想到這還只是前菜，《槍口彼端》才是真正的主菜呀！看完真的一頭栽進他的魅力宇宙裡，從身材、氣質、演技、性格一路開掛，這麼有料的男人，不追怎麼對得起自己？

