JKF女郎提告家人！拍「成人寫真」遭辱罵X女 　淚揭黑暗傷疤：一句道歉也沒

家家有本難念的經！在IG擁有10萬粉絲的百大JKF女郎「蕭蕭」，因為火辣的身材，不僅擔任外拍模特兒、直播主，也有在拍攝成人平台JVID寫真。原本腳踏實地工作，不料卻因為大尺度的拍攝內容，引發家人不滿，不但在她社群公開辱罵她是「X女」，甚至將她個人物品丟出家中。種種行徑讓蕭蕭力不從心，最後只好在律師的陪伴下，今年6月到警察局報案，她表示：「我會選擇用提告的方式，從來都不是為了傷害誰；而是保護那個，沒有人能夠保護的自己。」

▲蕭蕭遭言語羞辱提告家人 。（圖／翻攝自Instagram／loved_0311）



不像別的孩子，家是疲憊靈魂的避風港，蕭蕭回到家總是要面對無止盡的爭吵，家人的言語暴力是她心中的痛，選擇封鎖電話、退出群組是她當時保護自己的方式，然而最後竟走上對簿公堂的地步。對此，她分享心路歷程，坦言曾求助心理諮商，中間也試圖和對方溝通，但換來的只有不諒解。如今半夜流過的淚水仍歷歷在目，看似堅強的外表下早已千瘡百孔，她無助地說：「收到負面的訊息，即便平時很會轉念，但我也只是個20初頭歲的女孩，還是挺不舒服；一方面是受到委屈，反應之後，需求先被否認，接下來又是一連串的希望我默默當作事件從未發生，再到發文受到侮辱性攻擊，更是覺得荒唐。也因為這樣攻擊性的言語不是初次，而我也相信，只要我持續若無其事，就還會有下次。」

▲蕭蕭還原心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／loved_0311）

蕭蕭的工作遭到家人不諒解，明明是正當職業、努力賺錢選擇自己想過的生活，卻遭受到對方言語侮辱，從社群公開的留言可以看見，家人不但辱罵她是雞、穿清涼博眼球，甚至要她滾出家中，讓她至今想不明白，她坦言目前已無聯繫。問到提告當下的心情？她則說：「一開始蠻糾結的，直到當事人收到通知後，連一句覺得對我造成傷害的道歉都沒有，還有其他家人跑來譴責我，讓我覺得更加疑惑。」

▲蕭蕭遭家人公開留言辱罵。（圖／翻攝自臉書）

她無奈地說，不是因為個性善良溫馴，就應該受到不對等的言語暴力，「其實我自己也很混淆，他們好像有照顧我學生時期基本的食衣住，但我每次在外面遇到問題時，需求好像都是先被否定的、不被接納的，甚至出現很多侮辱性語言，包括：雞、X女、婊X等等。所以你說⋯原本的環境，健康嗎？」

▲▼蕭蕭至今等不到一句道歉。（圖／翻攝自Instagram／loved_0311）

雖然經歷種種不愉快，蕭蕭現在仍堅守工作本分，化低潮為行動力，照常經營成人平台、開直播和粉絲互動，日前更現身《拳願之星》擔任舉牌小姐，她私下還在做金融相關工作，不斷精進自己，「我認為很多事情都是一體兩面，如果沒有過去這些事情，也不會有現在的我。」