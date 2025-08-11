ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
美妝部落客Liz「無名小站起家」36歲離世
「嘴硬心軟」星座排行Top 5
五月天石頭哽咽「請大家原諒我」
沈玉琳罹血癌全台暖打氣！　她揭抗病4大重點「親友少探視」

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人沈玉琳確診罹患血癌，一度因多重器官功能衰竭緊急住院，現在轉院台大醫院持續治療，88父親節首度公開家族合照，面帶笑容並配文「生命鬥士」，大批網友湧入留言鼓勵。而主持人楊月娥曾伴愛女治療血癌，近日拍片分享抗病的經驗談，超過6萬人觀看。

▲▼沈玉琳。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

▲沈玉琳父親節曬照，網友紛紛留言打氣。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

楊月娥用台語拍影片，精闢談血癌令人嚇傻軟腳，女兒也罹患過此病症，這是全身性的疾病，建議相信科學根據，「看祖墳、風水不是要緊的事情」。她強調「親友少探視」，真的關心祝福就好，因為擔心會病毒感染，「你禁得起別人禁不起」，接著建議照顧者心要安定，被照顧者才能安心，「相信醫生，保持愉快心情，正常吃穿，健康覺醒」。

▲▼楊月娥分享抗病4重點。（圖／翻攝自臉書）

▲▼楊月娥分享抗病4重點。（圖／翻攝自臉書）

▲▼楊月娥分享抗病4重點。（圖／翻攝自臉書）

▲▼楊月娥分享抗病4重點。（圖／翻攝自臉書）

▲楊月娥分享抗病4重點：看祖墳、風水不是要緊事情，親友少探視、照顧者心要安定、相信醫生。（圖／翻攝自臉書）

影片引發網友共鳴，眾人紛紛留言「肺腑之言真的不要去探病，讓病人好好休息，不要把病毒帶進去」、「療程就照醫囑來，害怕、恐懼是最沒有營養的」、「非常好的建議」。她透露女兒小蓁是17歲罹患白血病，現在痊癒狀況很好，也已經成年，「自己要對健康負責」。

