五月天石頭震撼告白「請大家原諒我」　阿信發聲了：我們不是機器

記者蔡琛儀／綜合報導

天團五月天近日在北京鳥巢開唱，不過吉他手石頭昨天卻突然哽咽向歌迷表示：「我不知道我的身體什麼時候會有承受不住的時候，如果有一天我缺席了，希望大家原諒我。」由於他過去有腰傷病史，還因此缺席演唱會養病，讓許多粉絲都相當擔心石頭是否近日健康又出狀況。

▲▼ 五月天近日在北京鳥巢開唱，昨晚石頭一番告白嚇壞歌迷。（圖／相信音樂提供）

對於昨晚眾多五迷的恐慌，今（10日）五月天再次登上鳥巢，阿信表示，昨天石頭有一連串「驚人的」發言，坦言：「身為他的團員，我們其實自然...大概都知道很多的一個狀況，畢竟人是一個用血、用肉、用靈魂做的一隻軀體，我們並不是一個機器喔，然後還是希望大家能一起把自己照顧好。」並與歌迷約好要繼續唱到80歲。

在點歌橋段，有歌迷暖心祈願五月天能夠身體健康，阿信在唱〈笑忘歌〉時，感性說：「這次要在鳥巢唱13場，你們擔心五月天嗎？我也不知該開心還擔心，今天第十場無論如何我做到了，我們都做到了！」他表示，與歌迷說好要唱到80歲，甚至有人希望到100歲，「就算不行，就像我跟石頭說的，沒有人會責怪任何人，沒有人需要理由。」接著又說：「我真的覺得我的人生很幸福很圓滿。」讓全場五迷聽了都感動不已。

而阿信今天也在社群網站分享用手機自拍演出畫面的影片，並解釋自己偶爾會在演出時拿手機出來拍攝的原因，「有人說：『五月天演唱會，看一場少一場』，所以有時候，我也想拿出手機，拍下這些珍貴的時刻。」感性說：「也許這段全長快3分鐘的影片，在30年後，會是我們依然記得的時刻。」一番言論更是令歌迷不捨，紛紛留言：「不要告別」、「少了一個都不是五月天」。