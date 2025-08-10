肯爺爆陷入財務危機！「速賣2房產」救急　外媒點出原因

記者劉宛欣／綜合報導

美國饒舌天王肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）近年爭議纏身，形象大跌，外媒更爆料他財務陷入困境，可能面臨破產危機。根據外媒報導，他已悄悄拋售位於洛杉磯的兩處房產，包括一棟遭火災焚毀的教堂建築，以及卡拉巴薩斯的一處荒廢牧場，外界推測與他事業衰退及龐大財務壓力有關。

▲肯伊威斯特陷入財務危機。（圖／翻攝Instagram／kanyew.est）

肯爺近期負面話題不斷，先是帶著幾乎全裸的妻子碧安卡（Bianca Censori）四處現身，之後又推出疑似宣揚納粹思想的歌曲，導致澳洲取消他的簽證資格，身為「澳洲女婿」，卻不得入境。上個月他赴上海開唱，卻因現場混亂、表演延遲惹怒歌迷，現場甚至有人高喊「退票！」。

知情人士指出，雖然肯爺仍對外宣稱自己是億萬富豪，但潮牌Yeezy陷入停擺，加上多起訴訟與稅務債務纏身，實際財務狀況恐怕並不樂觀。過去他因積欠逾6萬美元（約180萬台幣）房產稅，被迫以295萬美元（約8812萬台幣）賣掉卡拉巴薩斯的高檔公寓，那還是他2022年與金卡達夏離婚後取得的資產之一。

▲肯伊威斯特緊急售出兩個房地產。（圖／達志影像、聚善美文創娛樂）

這次出售的第一處房產，是位於加州的教堂，該處在2024年10月慘遭大火燒毀，只剩焦土，疑似為縱火所致。由於建築長期閒置、遊民出入頻繁，鄰居早有警告。如今他以150萬美元（約4480萬台幣）脫手，與2023年購入價相同。第二處則是牧場，曾是他經營失敗的基督教私校所在地，佔地1.25英畝，包含兩棟住宅、穀倉與私人橋樑。