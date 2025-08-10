Albee發千字文吐「被誤解」心情！　信心喊話：身正不怕影子斜

記者劉宛欣／綜合報導

藝人Albee（范乙霏）前陣子因主持搭檔賀瓏與已故前任天殘的情感風波，成為輿論焦點。雖然事發後她曾強調「沒對不起任何人」，並暫時淡出社群，但在10日，她突然以長文方式發表感觸，細膩描述被誤解與渴望被理解的心情，並勉勵道「身正不怕影子斜」。

▲Albee先前捲入感情風波。（圖／翻攝自Albee Instagram）

Albee在文中坦言真實人生常比電影更離奇，荒謬的劇情接連上演，但她依舊感激那些曲折帶來的「不無聊」。她勉勵被誤解的人，第一時間先別生氣，因為「沒有人本該理解你」，並提醒應檢視自己是否有讓人誤會的行為，若已盡力溝通，對方仍固守偏見，那麼真相對某些人而言或許並不重要，「不能、也不想相信你的真實原因，是那個真相令他失望」。

▲Albee突發長文，有感而發闡述心境。（圖／翻攝自Albee Instagram）

Albee也語帶幽默地回應可能的質疑「那我就活該被誤會嗎？」並自答「對」，強調每個人的思維與嘴巴都在自己身上，無法強制改變他人，只能「接受它，然後專心過好你的生活」。她建議減少環境雜質，讓心保持穩定，專注在健康美好的事物上，也許有一天，誤解自然會化解。

Albee最後引用夏洛克福爾摩斯的名言：「當你排除了所有不可能的情況後，剩下的，無論多麼不可思議，也一定是真相。」並補充或許「凡所有相，皆是虛妄」。她希望讀到這篇文字的人知道，「就算沒有人理解，但你不孤單」，並與她一同成長，讓生命開出漂亮的花。